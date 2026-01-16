Los Analistas 104 | EEUU debe hacer su parte: Sheinbaum

Publicidad - LB2 -

Búscalo también en:

Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio

- Publicidad - HP1

🔍 En el episodio del 16 de enero de Los Analistas analizamos los temas más candentes de la agenda nacional y local:

🇲🇽 Claudia Sheinbaum exige respeto mutuo a EE.UU. en el combate al narcotráfico, pide corresponsabilidad frente al tráfico de armas y consumo de drogas. ¿Se avecina un cambio en la relación bilateral?

🛢 Supervisa Sheinbaum refinería de Tula y presume recuperación de Pemex.

📉 Homicidios dolosos caen 54% en el Estado de México en 2025… pero en contraste:

🚨 Chihuahua sube al segundo lugar nacional en asesinatos diarios. ¿Qué está fallando?

🏡 Aseguran cabaña de Javier Corral en zona protegida de la Sierra Tarahumara. Lo investigan por presunto daño patrimonial al erario por casi 100 millones.

🌊 Alerta por sequía: Impulsan estudio técnico para salvar el Río Conchos y la presa La Boquilla.

🗳 Cruz Pérez Cuéllar busca llevar la 4T a todo el estado rumbo a 2027 y presiona por presencia total de Morena.

👮 Mesa de Seguridad en Juárez anuncia operativos, detenciones y trabajos de prevención en Anapra.

👉 Escucha el análisis completo, comparte y suscríbete para más contenido informativo con sarcasmo, crítica y profundidad.

Además, el pronóstico del tiempo con el inigualable “Chico del Clímax”, y toda la ironía, análisis y buen humor de David Gamboa y Raúl Ruiz.

Manda tu opinión por WhatsApp al: 656 856 1059

Suscríbete, comenta y comparte.