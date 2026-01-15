Movil - LB1A -
    enero 15, 2026 | 16:04
    Inicio

    LOS ANALISTAS 103 | “Ley Maduro” NO Tocará al INE

    ADN TV

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff
    WhatsApp Image 2025 07 18 at 10.46.59 1

    En este nuevo episodio de Los Analistas (15 de enero de 2025), analizamos los temas que están marcando la agenda nacional, estatal y local:

    🗳 Reforma electoral: La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que se preservará la autonomía del INE, se garantizará la representación de minorías y se reducirán los costos del sistema político-electoral mexicano. ¿Será una transformación real o maquillaje democrático?

    💸 Inversión millonaria: Pilgrim’s anuncia 1,300 millones de dólares de inversión en México hasta 2030. ¿Qué significa esto para el empleo, la industria avícola y la autosuficiencia alimentaria?

    🇻🇪 Venezuela y Trump: María Corina Machado se reúne con Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro. ¿Qué papel jugará EE.UU. en la transición venezolana?

    🚛 Juárez y el comercio exterior: Diputados de Morena gestionan proyectos para redirigir la carga hacia Santa Teresa ante el cierre del puente Córdova-Américas en 2027.

    ⚖️ Reacomodo político en Chihuahua: Santiago De la Peña, secretario general de Gobierno, podría competir por el PAN tras ser descartado por el PRI.

    👂 Agenda social: Entregan aparatos auditivos a 190 personas en Juárez con el programa “Quiero Escucharte”, financiado por el Fondo Impulsa 2025.

    👉 Escucha el análisis completo, comparte y suscríbete para más contenido informativo con sarcasmo, crítica y profundidad.

    Además, el pronóstico del tiempo con el inigualable “Chico del Clímax”, y toda la ironía, análisis y buen humor de David Gamboa y Raúl Ruiz.

    Manda tu opinión por WhatsApp al: 656 856 1059
