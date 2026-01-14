Movil - LB1A -
    enero 14, 2026 | 16:35
    LOS ANALISTAS 102 | T-MEC Mueve al Mundo

    Redacción ADN / Staff
    En este episodio de Los Analistas (14 de enero de 2025), David Gamboa y Raúl Ruiz abordan los temas más candentes de la agenda nacional e internacional con su estilo único: análisis, crítica y un toque de sarcasmo.

    🔹 Claudia Sheinbaum asegura que el T-MEC es vital para EE.UU. frente a la amenaza económica de China.
    🔹 Presentan el ambicioso programa “Vivienda para el Bienestar”, que impactará a 8 millones de familias.
    🔹 Exlegislador de Morena se ofrece al Ejército ante posibles amenazas de intervención de Trump.
    🔹 Europa refuerza presencia militar en Groenlandia frente a presiones de EE.UU.
    🔹 Daniela Álvarez (PAN) exige gratitud a líder del PRI por su trayectoria política.
    🔹 Karla Gutiérrez busca encabezar la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

    Además, el pronóstico del tiempo con el inigualable “Chico del Clímax”, y toda la ironía, análisis y buen humor de David Gamboa y Raúl Ruiz.

    Manda tu opinión por WhatsApp al: 656 856 1059
    Suscríbete, comenta y comparte.

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

    Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
