LOS ANALISTAS 102 | T-MEC Mueve al Mundo

En este episodio de Los Analistas (14 de enero de 2025), David Gamboa y Raúl Ruiz abordan los temas más candentes de la agenda nacional e internacional con su estilo único: análisis, crítica y un toque de sarcasmo.
🔹 Claudia Sheinbaum asegura que el T-MEC es vital para EE.UU. frente a la amenaza económica de China.
🔹 Presentan el ambicioso programa “Vivienda para el Bienestar”, que impactará a 8 millones de familias.
🔹 Exlegislador de Morena se ofrece al Ejército ante posibles amenazas de intervención de Trump.
🔹 Europa refuerza presencia militar en Groenlandia frente a presiones de EE.UU.
🔹 Daniela Álvarez (PAN) exige gratitud a líder del PRI por su trayectoria política.
🔹 Karla Gutiérrez busca encabezar la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Además, el pronóstico del tiempo con el inigualable “Chico del Clímax”, y toda la ironía, análisis y buen humor de David Gamboa y Raúl Ruiz.
