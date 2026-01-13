Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    enero 13, 2026 | 16:31
    InicioADN TV

    LOS ANALISTAS 101 | Traición por Droga a Carlos Manzo

    ADN TV

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff
    Publicidad - LB2 -

    Búscalo también en:
    Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast iHeart Radio 

    WhatsApp Image 2025 07 18 at 10.46.59 1

    - Publicidad - HP1

    En este explosivo episodio de Los Analistas:

    🔴 Revelamos la historia detrás del asesinato del alcalde Carlos Manzo en Uruapan: un funcionario entregó su agenda a cambio de cocaína.

    🏥 Desde Ciudad Juárez, exponemos cómo el IMSS rescató un hospital abandonado por el fallido modelo del Seguro Popular.

    🚨 En CDMX, caen seis integrantes de una red criminal transnacional ligada a trata y extorsión.

    ⚖️ El PRI lanza advertencia al PAN: si gana Morena en Chihuahua, habrá persecución política.

    🇺🇸 Y desde El Paso, Texas, exmilitante de Movimiento Ciudadano pide investigar a políticos chihuahuenses por presuntas irregularidades con impacto binacional.

    💰 Además: denuncian alzas de hasta 400% en el predial en Ciudad Juárez. ¿Exceso fiscal o abandono urbano?

    👉 Escúchanos, suscríbete y comparte para que más personas estén informadas con análisis directo, crítico y sin censura desde ADN Studio.

    Además, el pronóstico del tiempo con el inigualable “Chico del Clímax”, y toda la ironía, análisis y buen humor de David Gamboa y Raúl Ruiz.

    Manda tu opinión por WhatsApp al: 656 856 1059
    Suscríbete, comenta y comparte.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa? ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
    No dudes en enviarnos un correo

    ¿Valoras nuestro trabajo? Apóyanos con tu patrocinio.
    https://www.adiario.mx/patrocinios/

    Publicidad - LB3 -

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

    Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
    REPORTAJE ESPECIAL
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Concientiza J+ contra violencia de género en el ámbito laboral

    La J+ y el Instituto Chihuahuense de las Mujeres (ICHMUJERES), a través de su...
    Estado

    Carlos Olson: Contestación al posicionamiento en relación con la Reforma Constitucional en Materia Energética

    Respecto del posicionamiento presentado por la Diputada Leticia Ortega Máynez, integrante del Grupo Parlamentario...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.