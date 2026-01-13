LOS ANALISTAS 101 | Traición por Droga a Carlos Manzo

Búscalo también en:
En este explosivo episodio de Los Analistas:
🔴 Revelamos la historia detrás del asesinato del alcalde Carlos Manzo en Uruapan: un funcionario entregó su agenda a cambio de cocaína.
🏥 Desde Ciudad Juárez, exponemos cómo el IMSS rescató un hospital abandonado por el fallido modelo del Seguro Popular.
🚨 En CDMX, caen seis integrantes de una red criminal transnacional ligada a trata y extorsión.
⚖️ El PRI lanza advertencia al PAN: si gana Morena en Chihuahua, habrá persecución política.
🇺🇸 Y desde El Paso, Texas, exmilitante de Movimiento Ciudadano pide investigar a políticos chihuahuenses por presuntas irregularidades con impacto binacional.
💰 Además: denuncian alzas de hasta 400% en el predial en Ciudad Juárez. ¿Exceso fiscal o abandono urbano?
Escúchanos, suscríbete y comparte para que más personas estén informadas con análisis directo, crítico y sin censura desde ADN Studio.
Además, el pronóstico del tiempo con el inigualable “Chico del Clímax”, y toda la ironía, análisis y buen humor de David Gamboa y Raúl Ruiz.
