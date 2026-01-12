Movil - LB1A -
    enero 12, 2026
    LOS ANALISTAS 100 | IP se Alinea con Sheinbaum

    ADN TV

    POR Redacción ADN / Staff
    

    En este episodio de Los Analistas, David Gamboa y Raúl Ruiz analizan la sorpresiva llamada entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de EE.UU., Donald Trump, en la que discutieron temas clave como seguridad bilateral, combate al fentanilo, migración y comercio. ¿Estamos frente a una nueva etapa de entendimiento o una relación de presión diplomática?

    También abordamos:

    ✅ El amparo de Francisco Sánchez contra el envío de petróleo mexicano a Cuba.
    ✅ Estrategias de Maru Campos para reforzar la seguridad en Chihuahua.
    ✅ Anuncios de obra pública en Ciudad Juárez por parte de Cruz Pérez Cuéllar.

    🎧 Acompáñanos con información, contexto y un toque de sarcasmo desde ADN Studio en Ciudad Juárez.

    Además, el pronóstico del tiempo con el inigualable “Chico del Clímax”, y toda la ironía, análisis y buen humor de David Gamboa y Raúl Ruiz.

    

    A Diario Network

