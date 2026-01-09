LOS ANALISTAS 099 | IP se Alinea con Sheinbaum

Publicidad - LB2 -

Búscalo también en:

Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio

- Publicidad - HP1

Episodio del 9 de enero de 2025 | Desde ADN Studio, Ciudad Juárez

En este nuevo episodio de Los Analistas, abordamos los temas más relevantes del panorama nacional y local:

🇲🇽 Claudia Sheinbaum rechaza tajantemente la propuesta de intervención militar de Donald Trump en México para combatir cárteles. La IP respalda su postura y exige respeto a la soberanía nacional.

📉 La presidenta también presume una reducción histórica de homicidios en Guerrero y Acapulco.

👮‍♀️ Detienen a la secretaria particular de la alcaldesa de Uruapan por el asesinato de Carlos Manzo.

🏗️ Nuevo penal femenil en Ciudad Juárez: será inaugurado el 27 de enero por la gobernadora Maru Campos.

📊 Propuesta de elección directa de regidores en Chihuahua: ¿fin del “dedazo”?

🚨 Seguridad en Juárez: detienen a 7 presuntos sicarios y reportan baja en muertes viales.

⚽ Estadio 8 de Diciembre será sede de las Fuerzas Básicas de FC Juárez: impulso al deporte en el suroriente de la ciudad.

🌦️ Y como siempre, el clima con el “Chico del Clímax”.

Además, el pronóstico del tiempo con el inigualable “Chico del Clímax”, y toda la ironía, análisis y buen humor de David Gamboa y Raúl Ruiz.

Manda tu opinión por WhatsApp al: 656 856 1059

Suscríbete, comenta y comparte.

Redacción ADN / Staff ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa? ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dudes en enviarnos un correo ¿Valoras nuestro trabajo? Apóyanos con tu patrocinio.

https://www.adiario.mx/patrocinios/