LOS ANALISTAS 099 | IP se Alinea con Sheinbaum

Búscalo también en:
Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio
Episodio del 9 de enero de 2025 | Desde ADN Studio, Ciudad Juárez
En este nuevo episodio de Los Analistas, abordamos los temas más relevantes del panorama nacional y local:
🇲🇽 Claudia Sheinbaum rechaza tajantemente la propuesta de intervención militar de Donald Trump en México para combatir cárteles. La IP respalda su postura y exige respeto a la soberanía nacional.
📉 La presidenta también presume una reducción histórica de homicidios en Guerrero y Acapulco.
👮♀️ Detienen a la secretaria particular de la alcaldesa de Uruapan por el asesinato de Carlos Manzo.
🏗️ Nuevo penal femenil en Ciudad Juárez: será inaugurado el 27 de enero por la gobernadora Maru Campos.
📊 Propuesta de elección directa de regidores en Chihuahua: ¿fin del “dedazo”?
🚨 Seguridad en Juárez: detienen a 7 presuntos sicarios y reportan baja en muertes viales.
⚽ Estadio 8 de Diciembre será sede de las Fuerzas Básicas de FC Juárez: impulso al deporte en el suroriente de la ciudad.
🌦️ Y como siempre, el clima con el “Chico del Clímax”.
Además, el pronóstico del tiempo con el inigualable “Chico del Clímax”, y toda la ironía, análisis y buen humor de David Gamboa y Raúl Ruiz.
Manda tu opinión por WhatsApp al: 656 856 1059
Suscríbete, comenta y comparte.
¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa? ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
No dudes en enviarnos un correo
¿Valoras nuestro trabajo? Apóyanos con tu patrocinio.
https://www.adiario.mx/patrocinios/