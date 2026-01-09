Movil - LB1A -
    enero 9, 2026 | 16:41
    LOS ANALISTAS 099 | IP se Alinea con Sheinbaum

    POR Redacción ADN / Staff
    Episodio del 9 de enero de 2025 | Desde ADN Studio, Ciudad Juárez

    En este nuevo episodio de Los Analistas, abordamos los temas más relevantes del panorama nacional y local:

    🇲🇽 Claudia Sheinbaum rechaza tajantemente la propuesta de intervención militar de Donald Trump en México para combatir cárteles. La IP respalda su postura y exige respeto a la soberanía nacional.
    📉 La presidenta también presume una reducción histórica de homicidios en Guerrero y Acapulco.
    👮‍♀️ Detienen a la secretaria particular de la alcaldesa de Uruapan por el asesinato de Carlos Manzo.
    🏗️ Nuevo penal femenil en Ciudad Juárez: será inaugurado el 27 de enero por la gobernadora Maru Campos.
    📊 Propuesta de elección directa de regidores en Chihuahua: ¿fin del “dedazo”?
    🚨 Seguridad en Juárez: detienen a 7 presuntos sicarios y reportan baja en muertes viales.
    ⚽ Estadio 8 de Diciembre será sede de las Fuerzas Básicas de FC Juárez: impulso al deporte en el suroriente de la ciudad.
    🌦️ Y como siempre, el clima con el “Chico del Clímax”.

    Además, el pronóstico del tiempo con el inigualable “Chico del Clímax”, y toda la ironía, análisis y buen humor de David Gamboa y Raúl Ruiz.

