    enero 8, 2026 | 21:14
    LOS ANALISTAS 098 | Sheinbaum con la Mira en Chihuahua

    08 de enero de 2025
    Bienvenidos a Los Analistas, el podcast de ADN A Diario Network desde Ciudad Juárez, donde la información se analiza con rigor, ironía y contexto.

    En este episodio:

    🔴 La presidenta Claudia Sheinbaum coloca a Chihuahua y Ciudad Juárez como foco de la estrategia nacional de seguridad 2026. ¿Qué significa esto para la frontera? ¿Qué cifras respaldan esta decisión?

    🔴 El diputado Francisco Sánchez lanza duras críticas: acusa que la política energética del Gobierno Federal subsidia a Cuba mientras encarece la gasolina en México. ¿Estamos pagando más por decisiones ideológicas?

    🔴 Desde Tijuana, el diputado Alejandro Pérez Cuéllar evalúa la atención a migrantes mexicanos retornados. ¿Está lista la frontera para nuevos escenarios migratorios?

    🔴 La gobernadora Maru Campos se reúne con el Tribunal Superior de Justicia. ¿Qué se negocia en el equilibrio entre poderes?

    🔴 El alcalde Cruz Pérez Cuéllar habla del apoyo de la Guardia Nacional en Juárez y del avance de los CECI, centros infantiles clave para mujeres trabajadoras.

    Además, el pronóstico del tiempo con el inigualable “Chico del Clímax”, y toda la ironía, análisis y buen humor de David Gamboa y Raúl Ruiz.

    Manda tu opinión por WhatsApp al: 656 856 1059
