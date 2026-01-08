LOS ANALISTAS 098 | Sheinbaum con la Mira en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

08 de enero de 2025

Bienvenidos a Los Analistas, el podcast de ADN A Diario Network desde Ciudad Juárez, donde la información se analiza con rigor, ironía y contexto.

En este episodio:

🔴 La presidenta Claudia Sheinbaum coloca a Chihuahua y Ciudad Juárez como foco de la estrategia nacional de seguridad 2026. ¿Qué significa esto para la frontera? ¿Qué cifras respaldan esta decisión?

🔴 El diputado Francisco Sánchez lanza duras críticas: acusa que la política energética del Gobierno Federal subsidia a Cuba mientras encarece la gasolina en México. ¿Estamos pagando más por decisiones ideológicas?

🔴 Desde Tijuana, el diputado Alejandro Pérez Cuéllar evalúa la atención a migrantes mexicanos retornados. ¿Está lista la frontera para nuevos escenarios migratorios?

🔴 La gobernadora Maru Campos se reúne con el Tribunal Superior de Justicia. ¿Qué se negocia en el equilibrio entre poderes?

🔴 El alcalde Cruz Pérez Cuéllar habla del apoyo de la Guardia Nacional en Juárez y del avance de los CECI, centros infantiles clave para mujeres trabajadoras.

Además, el pronóstico del tiempo con el inigualable “Chico del Clímax”, y toda la ironía, análisis y buen humor de David Gamboa y Raúl Ruiz.

