    enero 7, 2026 | 16:52
    LOS ANALISTAS 097 | México Defiende Soberanía

    POR Redacción ADN / Staff
    07 de enero de 2025 – En este episodio de Los Analistas ADN, abordamos el tema más candente del día: la presidenta Claudia Sheinbaum confirma que Donald Trump propuso una intervención militar de EE.UU. en México… y revela cómo fue su respuesta categórica.

    🔍 Además:

    • Sheinbaum descarta riesgo de intervención militar extranjera

    • México amplía cobertura de bachillerato con 95 mil nuevos espacios en 2026

    • Desplazamiento de pandillas venezolanas podría llegar a Chihuahua, advierte la SSPE

    • Estado asume el control del BRT-2 en Ciudad Juárez tras irregularidades

    • Maru Campos anuncia salidas en su gabinete rumbo a 2027

    • Se inaugura nuevo Centro de Bienestar Animal con inversión histórica

    • Operativos en Michoacán dejan 12 detenidos y desmantelan toma clandestina

    Además, el pronóstico del tiempo con el inigualable “Chico del Clímax”, y toda la ironía, análisis y buen humor de David Gamboa y Raúl Ruiz.

    La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

    Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
