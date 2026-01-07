LOS ANALISTAS 097 | México Defiende Soberanía

Búscalo también en:
Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio
07 de enero de 2025 – En este episodio de Los Analistas ADN, abordamos el tema más candente del día: la presidenta Claudia Sheinbaum confirma que Donald Trump propuso una intervención militar de EE.UU. en México… y revela cómo fue su respuesta categórica.
🔍 Además:
-
Sheinbaum descarta riesgo de intervención militar extranjera
-
México amplía cobertura de bachillerato con 95 mil nuevos espacios en 2026
-
Desplazamiento de pandillas venezolanas podría llegar a Chihuahua, advierte la SSPE
-
Estado asume el control del BRT-2 en Ciudad Juárez tras irregularidades
-
Maru Campos anuncia salidas en su gabinete rumbo a 2027
-
Se inaugura nuevo Centro de Bienestar Animal con inversión histórica
-
Operativos en Michoacán dejan 12 detenidos y desmantelan toma clandestina
Además, el pronóstico del tiempo con el inigualable “Chico del Clímax”, y toda la ironía, análisis y buen humor de David Gamboa y Raúl Ruiz.
Manda tu opinión por WhatsApp al: 656 856 1059
Suscríbete, comenta y comparte.
¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa? ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
No dudes en enviarnos un correo
¿Valoras nuestro trabajo? Apóyanos con tu patrocinio.
https://www.adiario.mx/patrocinios/