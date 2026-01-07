LOS ANALISTAS 097 | México Defiende Soberanía

Publicidad - LB2 -

07 de enero de 2025 – En este episodio de Los Analistas ADN, abordamos el tema más candente del día: la presidenta Claudia Sheinbaum confirma que Donald Trump propuso una intervención militar de EE.UU. en México… y revela cómo fue su respuesta categórica.

🔍 Además:

Sheinbaum descarta riesgo de intervención militar extranjera

México amplía cobertura de bachillerato con 95 mil nuevos espacios en 2026

Desplazamiento de pandillas venezolanas podría llegar a Chihuahua, advierte la SSPE

Estado asume el control del BRT-2 en Ciudad Juárez tras irregularidades

Maru Campos anuncia salidas en su gabinete rumbo a 2027

Se inaugura nuevo Centro de Bienestar Animal con inversión histórica

Operativos en Michoacán dejan 12 detenidos y desmantelan toma clandestina

Además, el pronóstico del tiempo con el inigualable “Chico del Clímax”, y toda la ironía, análisis y buen humor de David Gamboa y Raúl Ruiz.

