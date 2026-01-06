LOS ANALISTAS 096 | Niega EEUU Cartel de los Soles

Publicidad - LB2 -

06 de enero de 2025 – En este episodio de Los Analistas ADN, desde Ciudad Juárez, analizamos el giro inesperado del gobierno de Estados Unidos al retirar la categoría de organización criminal al “Cártel de los Soles”, según reveló The New York Times.

💬 Además, abordamos las reacciones políticas en México frente a la detención de Nicolás Maduro:

👉 Claudia Sheinbaum exige juicio justo y denuncia intervención extranjera.

👉 Maru Campos condena el régimen venezolano, pero también critica las formas del operativo.

📍En el ámbito local y estatal:

✔️ Chihuahua aumenta la Pensión del Bienestar a $6,400 pesos.

✔️ Ciudad Juárez será sede de la Olimpiada Municipal y Velocidad Pura 2026, con aval internacional.

Además, el pronóstico del tiempo con el inigualable “Chico del Clímax”, y toda la ironía, análisis y buen humor de David Gamboa y Raúl Ruiz.

