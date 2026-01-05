Movil - LB1A -
    enero 5, 2026 | 16:53
    LOS ANALISTAS 095 | ¿Intervención de EE.UU. en México?

    En este episodio de Los Analistas por ADN, analizamos los temas más candentes del día desde Ciudad Juárez:

    🔹 Claudia Sheinbaum descarta cualquier riesgo de intervención de Estados Unidos en México y reafirma la soberanía nacional en medio de tensiones internacionales.
    🔹 Supervisión presidencial en la refinería de Tula: avances clave en la soberanía energética y modernización de Pemex.
    🔹 Alerta en Chihuahua: la SSPE advierte sobre posibles desplazamientos de pandillas venezolanas tras la caída de Maduro. El alcalde Pérez Cuéllar lo califica de “ciencia ficción”.
    🔹 ¿Petróleo mexicano para Cuba? El diputado Francisco Sánchez arremete contra el gobierno federal y propone frenar por ley el envío de hidrocarburos al extranjero.
    🔹 Más de un billón de pesos serán destinados a Programas para el Bienestar en 2026, beneficiando a más de 42 millones de mexicanos.
    🔹 En el ámbito local, el Municipio de Juárez invierte recursos del Repuve en pavimentación y descarta presencia de pandillas extranjeras.

    Además, el pronóstico del tiempo con el inigualable “Chico del Clímax”, y toda la ironía, análisis y buen humor de David Gamboa y Raúl Ruiz.

    📲 Síguenos y no olvides compartir, comentar y activar la campanita para más análisis directo, crítico y con sello juarense.

