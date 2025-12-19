LOS ANALISTAS 093 | Acapulco se Transforma

Publicidad - LB2 -

Este viernes 19 de diciembre en Los Analistas, desde Ciudad Juárez, te traemos un resumen ágil, informativo y con el toque único de sarcasmo que nos caracteriza.

➡️ Claudia Sheinbaum inaugura la rehabilitación de la Costera Miguel Alemán como parte del programa Acapulco se Transforma Contigo, tras el paso del huracán John. ¡Entérate de todos los detalles sobre esta megaobra urbana!

➡️ Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, entrega la prolongación de la avenida de Las Torres en Juárez, beneficiando a más de 500 mil personas y mejorando la movilidad en la frontera.

➡️ Además, revisamos la reunión de seguridad encabezada por Cruz Pérez Cuéllar, y el arranque del Programa Héroes Paisanos para recibir a nuestros connacionales en esta temporada navideña.

☀️ Además, el Chico del Clímax nos dice si habrá sol, lluvia… o puro polvo.

️Conducen: David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez, desde el estudio de ADN en Ciudad Juárez.

Además, el Chico del Clímax, César Díaz, nos trae el clima y te recordamos seguirnos en todas las plataformas digitales.

