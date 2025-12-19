Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    diciembre 19, 2025 | 16:06
    InicioADN TV

    LOS ANALISTAS 093 | Acapulco se Transforma

    ADN TV

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff
    Publicidad - LB2 -

    Búscalo también en:
    Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast iHeart Radio 

    WhatsApp Image 2025 07 18 at 10.46.59 1

    - Publicidad - HP1

    Este viernes 19 de diciembre en Los Analistas, desde Ciudad Juárez, te traemos un resumen ágil, informativo y con el toque único de sarcasmo que nos caracteriza.

    ➡️ Claudia Sheinbaum inaugura la rehabilitación de la Costera Miguel Alemán como parte del programa Acapulco se Transforma Contigo, tras el paso del huracán John. ¡Entérate de todos los detalles sobre esta megaobra urbana!

    ➡️ Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, entrega la prolongación de la avenida de Las Torres en Juárez, beneficiando a más de 500 mil personas y mejorando la movilidad en la frontera.

    ➡️ Además, revisamos la reunión de seguridad encabezada por Cruz Pérez Cuéllar, y el arranque del Programa Héroes Paisanos para recibir a nuestros connacionales en esta temporada navideña.

    ☀️ Además, el Chico del Clímax nos dice si habrá sol, lluvia… o puro polvo.

    📲 Síguenos en todas las plataformas: YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Audible, Amazon Music y más.
    🔔 ¡Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas el análisis que rompe la rutina!

    ️Conducen: David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez, desde el estudio de ADN en Ciudad Juárez.

    Además, el Chico del Clímax, César Díaz, nos trae el clima y te recordamos seguirnos en todas las plataformas digitales.

    Síguenos en todas las plataformas:
    Facebook, YouTube, Instagram, Threads, TikTok y en adiario.mx

    Manda tu opinión por WhatsApp al: 656 856 1059

    Gracias a nuestro segundo hogar: el Hotel Gamma, hospitalidad de alto nivel.

    Suscríbete, comenta y comparte.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa? ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
    No dudes en enviarnos un correo

    ¿Valoras nuestro trabajo? Apóyanos con tu patrocinio.
    https://www.adiario.mx/patrocinios/

    Publicidad - LB3 -

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

    Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
    REPORTAJE ESPECIAL
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Pavimentan las calles Calzada del Río, Telegrafistas e Impresores

    Este día el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, llevó a cabo la entrega de...
    Click!

    Fallece Pablo Milanés en Madrid a los 77 años

    El cantautor, creador de himnos como ‘Yolanda’ o ‘Yo no te pido’, fallece en...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.