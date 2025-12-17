Movil - LB1A -
    diciembre 17, 2025 | 18:17
    Inicio

    LOS ANALISTAS 091 | 6 Mil megawatts para el 2026

    ADN TV

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff
    WhatsApp Image 2025 07 18 at 10.46.59 1

    Este miércoles 17 de diciembre, en Los Analistas ADN, desde Ciudad Juárez, David Gamboa y Raúl Ruiz abordan los temas más calientes del día con información, análisis y su característico estilo.

    👉 TEMA DESTACADO:
    La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia el arranque de proyectos de la CFE para generar 6 mil megawatts y asegurar el control estatal del 54% de la energía eléctrica. ¿Cambio de paradigma en el sector energético? ¿Qué implicaciones tendrá para el mercado privado?

    🟢 Nacional:
    La senadora Beatriz Mojica anuncia que Morena ha superado los 10 millones de afiliados, reforzando la base territorial de la 4T. ¿Es esta la maquinaria política definitiva de cara al 2026?

    🟡 Estatal y local:

    • Retiran 90 unidades del transporte público por irregularidades en Juárez.

    • Morena en el Congreso local impulsa más de 30 reservas para frenar impuestos y redirigir el gasto social en Chihuahua.

    • Locatarios donan casi 20 mil juguetes a la campaña Santa Bombero, en una muestra de solidaridad juarense.

    • El Cabildo analiza endurecer sanciones para conductores ebrios y reformas al reglamento vial.

    ☀️ Además, el Chico del Clímax nos dice si habrá sol, lluvia… o puro polvo.

    ️Conducen: David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez, desde el estudio de ADN en Ciudad Juárez.

    Además, el Chico del Clímax, César Díaz, nos trae el clima y te recordamos seguirnos en todas las plataformas digitales.

    Gracias a nuestro segundo hogar: el Hotel Gamma, hospitalidad de alto nivel.

    LOGO ADN Negro

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

