LOS ANALISTAS 091 | 6 Mil megawatts para el 2026

Este miércoles 17 de diciembre, en Los Analistas ADN, desde Ciudad Juárez, David Gamboa y Raúl Ruiz abordan los temas más calientes del día con información, análisis y su característico estilo.

La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia el arranque de proyectos de la CFE para generar 6 mil megawatts y asegurar el control estatal del 54% de la energía eléctrica. ¿Cambio de paradigma en el sector energético? ¿Qué implicaciones tendrá para el mercado privado?

La senadora Beatriz Mojica anuncia que Morena ha superado los 10 millones de afiliados, reforzando la base territorial de la 4T. ¿Es esta la maquinaria política definitiva de cara al 2026?

Retiran 90 unidades del transporte público por irregularidades en Juárez.

Morena en el Congreso local impulsa más de 30 reservas para frenar impuestos y redirigir el gasto social en Chihuahua.

Locatarios donan casi 20 mil juguetes a la campaña Santa Bombero , en una muestra de solidaridad juarense.

El Cabildo analiza endurecer sanciones para conductores ebrios y reformas al reglamento vial.

☀️ Además, el Chico del Clímax nos dice si habrá sol, lluvia… o puro polvo.

️Conducen: David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez, desde el estudio de ADN en Ciudad Juárez.

Además, el Chico del Clímax, César Díaz, nos trae el clima y te recordamos seguirnos en todas las plataformas digitales.

