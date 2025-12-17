LOS ANALISTAS 091 | 6 Mil megawatts para el 2026

Búscalo también en:
Este miércoles 17 de diciembre, en Los Analistas ADN, desde Ciudad Juárez, David Gamboa y Raúl Ruiz abordan los temas más calientes del día con información, análisis y su característico estilo.
👉 TEMA DESTACADO:
La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia el arranque de proyectos de la CFE para generar 6 mil megawatts y asegurar el control estatal del 54% de la energía eléctrica. ¿Cambio de paradigma en el sector energético? ¿Qué implicaciones tendrá para el mercado privado?
🟢 Nacional:
La senadora Beatriz Mojica anuncia que Morena ha superado los 10 millones de afiliados, reforzando la base territorial de la 4T. ¿Es esta la maquinaria política definitiva de cara al 2026?
🟡 Estatal y local:
-
Retiran 90 unidades del transporte público por irregularidades en Juárez.
-
Morena en el Congreso local impulsa más de 30 reservas para frenar impuestos y redirigir el gasto social en Chihuahua.
-
Locatarios donan casi 20 mil juguetes a la campaña Santa Bombero, en una muestra de solidaridad juarense.
-
El Cabildo analiza endurecer sanciones para conductores ebrios y reformas al reglamento vial.
☀️ Además, el Chico del Clímax nos dice si habrá sol, lluvia… o puro polvo.
️Conducen: David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez, desde el estudio de ADN en Ciudad Juárez.
Además, el Chico del Clímax, César Díaz, nos trae el clima y te recordamos seguirnos en todas las plataformas digitales.
