    diciembre 16, 2025 | 15:54
    LOS ANALISTAS 090 | Sheinbaum, Trump y el Fentanilo

    POR Redacción ADN / Staff
    En este episodio de Los Analistas ADN, David Gamboa y Raúl Ruiz analizan la polémica declaración de Donald Trump al clasificar el fentanilo como arma de destrucción masiva, y la firme respuesta de Claudia Sheinbaum, quien defiende el uso médico del opioide y cuestiona el enfoque punitivo del gobierno estadounidense.

    También hablamos sobre:

    🔹 Reforma electoral profunda anunciada por Laura Itzel Castillo
    🔹 El peso mexicano alcanza su mejor nivel frente al dólar en 17 meses
    🔹 Aprobación de la Ley de Ingresos 2026 en Chihuahua, con alzas al ISN y al Impuesto Universitario
    🔹 Morena rechaza nuevo endeudamiento estatal y denuncia narrativa falsa sobre recortes
    🔹 Apoyo social: El Partido Verde dona sillas de ruedas al IMSS en Juárez

    Además, el siempre certero Chico del Clímax con el pronóstico del clima y nuestra ronda de comentarios sin censura.

    ️Conducen: David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez, desde el estudio de ADN en Ciudad Juárez.

    Además, el Chico del Clímax, César Díaz, nos trae el clima y te recordamos seguirnos en todas las plataformas digitales.

    LOGO ADN Negro

