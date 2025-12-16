LOS ANALISTAS 090 | Sheinbaum, Trump y el Fentanilo

Búscalo también en:
Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio
En este episodio de Los Analistas ADN, David Gamboa y Raúl Ruiz analizan la polémica declaración de Donald Trump al clasificar el fentanilo como arma de destrucción masiva, y la firme respuesta de Claudia Sheinbaum, quien defiende el uso médico del opioide y cuestiona el enfoque punitivo del gobierno estadounidense.
También hablamos sobre:
🔹 Reforma electoral profunda anunciada por Laura Itzel Castillo
🔹 El peso mexicano alcanza su mejor nivel frente al dólar en 17 meses
🔹 Aprobación de la Ley de Ingresos 2026 en Chihuahua, con alzas al ISN y al Impuesto Universitario
🔹 Morena rechaza nuevo endeudamiento estatal y denuncia narrativa falsa sobre recortes
🔹 Apoyo social: El Partido Verde dona sillas de ruedas al IMSS en Juárez
Además, el siempre certero Chico del Clímax con el pronóstico del clima y nuestra ronda de comentarios sin censura.
️Conducen: David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez, desde el estudio de ADN en Ciudad Juárez.
Además, el Chico del Clímax, César Díaz, nos trae el clima y te recordamos seguirnos en todas las plataformas digitales.
Síguenos en todas las plataformas:
Facebook, YouTube, Instagram, Threads, TikTok y en adiario.mx
Manda tu opinión por WhatsApp al: 656 856 1059
Gracias a nuestro segundo hogar: el Hotel Gamma, hospitalidad de alto nivel.
Suscríbete, comenta y comparte.
¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa? ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
No dudes en enviarnos un correo
¿Valoras nuestro trabajo? Apóyanos con tu patrocinio.
https://www.adiario.mx/patrocinios/