LOS ANALISTAS 090 | Sheinbaum, Trump y el Fentanilo

Publicidad - LB2 -

Búscalo también en:

Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio

- Publicidad - HP1

En este episodio de Los Analistas ADN, David Gamboa y Raúl Ruiz analizan la polémica declaración de Donald Trump al clasificar el fentanilo como arma de destrucción masiva, y la firme respuesta de Claudia Sheinbaum, quien defiende el uso médico del opioide y cuestiona el enfoque punitivo del gobierno estadounidense.

También hablamos sobre:

🔹 Reforma electoral profunda anunciada por Laura Itzel Castillo

🔹 El peso mexicano alcanza su mejor nivel frente al dólar en 17 meses

🔹 Aprobación de la Ley de Ingresos 2026 en Chihuahua, con alzas al ISN y al Impuesto Universitario

🔹 Morena rechaza nuevo endeudamiento estatal y denuncia narrativa falsa sobre recortes

🔹 Apoyo social: El Partido Verde dona sillas de ruedas al IMSS en Juárez

Además, el siempre certero Chico del Clímax con el pronóstico del clima y nuestra ronda de comentarios sin censura.

️Conducen: David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez, desde el estudio de ADN en Ciudad Juárez.

Además, el Chico del Clímax, César Díaz, nos trae el clima y te recordamos seguirnos en todas las plataformas digitales.

Síguenos en todas las plataformas:

Facebook, YouTube, Instagram, Threads, TikTok y en adiario.mx

Manda tu opinión por WhatsApp al: 656 856 1059

Gracias a nuestro segundo hogar: el Hotel Gamma, hospitalidad de alto nivel.

Suscríbete, comenta y comparte.

Redacción ADN / Staff ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa? ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dudes en enviarnos un correo ¿Valoras nuestro trabajo? Apóyanos con tu patrocinio.

https://www.adiario.mx/patrocinios/