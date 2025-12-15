LOS ANALISTAS 089 | Tour por el Estado Grande

Publicidad - LB2 -

En este episodio de Los Analistas ADN, te traemos el análisis más completo de la gira histórica de Claudia Sheinbaum por Chihuahua. Desde la Sierra Tarahumara hasta Ciudad Juárez, la presidenta encabezó la restitución de tierras al pueblo indígena Ódami y supervisó obras clave en salud, educación y atención a mujeres.

Además, abordamos:

🔹 El respaldo institucional de Maru Campos a Sheinbaum.

🔹 La reasignación del caso Casar al Reclusorio Norte.

🔹 Controversias en la reforma laboral de las 40 horas.

🔹 Vigilancia ante nueva variante de influenza H3N2.

🔹 Avances sociales en Juárez y el desfile por su 366 aniversario.

️Conducen: David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez, desde el estudio de ADN en Ciudad Juárez.

Además, el Chico del Clímax, César Díaz, nos trae el clima y te recordamos seguirnos en todas las plataformas digitales.

