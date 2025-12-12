LOS ANALISTAS 088 | Sheinbaum llama al Papa León XIV

Publicidad - LB2 -

En este episodio de Los Analistas ADN (12 de diciembre de 2025), David Gamboa y Raúl Ruiz comentan lo más relevante del día, con análisis, crítica política y ese toque de sarcasmo que los caracteriza.

👉 Temas destacados:

📞 Claudia Sheinbaum invita al Papa León XIV a visitar México en el Día de la Virgen de Guadalupe.

🐦 Felipe Calderón reacciona con ironía a la cancelación de la mañanera presidencial.

🚦 Diputada María Antonieta Pérez exige rediseñar líneas de cruce en el Puente Zaragoza-Ysleta.

🏗️ Cruz Pérez Cuéllar inaugura la segunda etapa de Alameda Iglesias y coloca la primera piedra de una nueva Torre Médica.

💧 Marco Licón toma protesta como nuevo director ejecutivo de la JMAS Juárez.

🌤️ Y, como siempre, el “Chico del Clímax” nos trae el clima.

️Conducen: David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez, desde el estudio de ADN en Ciudad Juárez.

Además, el Chico del Clímax, César Díaz, nos trae el clima y te recordamos seguirnos en todas las plataformas digitales.

