Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    diciembre 12, 2025 | 16:39
    InicioADN TV

    LOS ANALISTAS 088 | Sheinbaum llama al Papa León XIV

    ADN TV

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff
    Publicidad - LB2 -

    Búscalo también en:
    Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast iHeart Radio 

    WhatsApp Image 2025 07 18 at 10.46.59 1

    - Publicidad - HP1

    En este episodio de Los Analistas ADN (12 de diciembre de 2025), David Gamboa y Raúl Ruiz comentan lo más relevante del día, con análisis, crítica política y ese toque de sarcasmo que los caracteriza.

    👉 Temas destacados:

    • 📞 Claudia Sheinbaum invita al Papa León XIV a visitar México en el Día de la Virgen de Guadalupe.

    • 🐦 Felipe Calderón reacciona con ironía a la cancelación de la mañanera presidencial.

    • 🚦 Diputada María Antonieta Pérez exige rediseñar líneas de cruce en el Puente Zaragoza-Ysleta.

    • 🏗️ Cruz Pérez Cuéllar inaugura la segunda etapa de Alameda Iglesias y coloca la primera piedra de una nueva Torre Médica.

    • 💧 Marco Licón toma protesta como nuevo director ejecutivo de la JMAS Juárez.

    • 🌤️ Y, como siempre, el “Chico del Clímax” nos trae el clima.

    ️Conducen: David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez, desde el estudio de ADN en Ciudad Juárez.

    Además, el Chico del Clímax, César Díaz, nos trae el clima y te recordamos seguirnos en todas las plataformas digitales.

    Síguenos en todas las plataformas:
    Facebook, YouTube, Instagram, Threads, TikTok y en adiario.mx

    Manda tu opinión por WhatsApp al: 656 856 1059

    Gracias a nuestro segundo hogar: el Hotel Gamma, hospitalidad de alto nivel.

    Suscríbete, comenta y comparte.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa? ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
    No dudes en enviarnos un correo

    ¿Valoras nuestro trabajo? Apóyanos con tu patrocinio.
    https://www.adiario.mx/patrocinios/

    Publicidad - LB3 -

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

    Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Emite Protección Civil alerta amarilla para este fin de semana por fuertes vientos

    La Dirección de Protección Civil municipal, con base en informes del Servicio Meteorológico Nacional,...
    En la Salud

    Llevarán brigada médica a la colonia El Marmol

    El Gobierno Municipal invita a los vecinos de la colonia El Mármol y áreas...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.