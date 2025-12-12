LOS ANALISTAS 088 | Sheinbaum llama al Papa León XIV

Búscalo también en:
En este episodio de Los Analistas ADN (12 de diciembre de 2025), David Gamboa y Raúl Ruiz comentan lo más relevante del día, con análisis, crítica política y ese toque de sarcasmo que los caracteriza.
👉 Temas destacados:
-
📞 Claudia Sheinbaum invita al Papa León XIV a visitar México en el Día de la Virgen de Guadalupe.
-
🐦 Felipe Calderón reacciona con ironía a la cancelación de la mañanera presidencial.
-
🚦 Diputada María Antonieta Pérez exige rediseñar líneas de cruce en el Puente Zaragoza-Ysleta.
-
🏗️ Cruz Pérez Cuéllar inaugura la segunda etapa de Alameda Iglesias y coloca la primera piedra de una nueva Torre Médica.
-
💧 Marco Licón toma protesta como nuevo director ejecutivo de la JMAS Juárez.
-
🌤️ Y, como siempre, el “Chico del Clímax” nos trae el clima.
️Conducen: David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez, desde el estudio de ADN en Ciudad Juárez.
