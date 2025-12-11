Movil - LB1A -
    diciembre 11, 2025 | 16:55
    LOS ANALISTAS 087 | Humo Blanco en JMAS

    POR Redacción ADN / Staff
    En este episodio del 11 de diciembre de 2025, David Gamboa y Raúl Ruiz Gómez comentan con análisis, datos y sarcasmo los temas más relevantes del día desde Ciudad Juárez, Chihuahua.

    🔹 Marco Licón Barraza es nombrado nuevo director de la JMAS Juárez. ¿Qué retos enfrenta el sistema de agua en la ciudad?

    🔹 Claudia Sheinbaum visitará Chihuahua para dar continuidad al Plan de Justicia para la Sierra Tarahumara. ¿Qué implica esta tercera visita?

    🔹 México rompe récord en turismo internacional con 8.3 millones de visitantes en octubre. ¿Qué factores impulsan este crecimiento?

    🔹 Maru Campos promueve Chihuahua en Italia en foro de negocios y turismo. ¿Qué oportunidades se abren con Europa?

    🔹 Diputado Olson pide investigar el presunto ‘Cártel del Agua’ en Chihuahua. ¿Corrupción en las concesiones de CONAGUA?

    🔹 Ciudad Juárez lanza operativo navideño con 500 elementos de seguridad. ¿Se logrará una temporada tranquila?

    🔹 Productores amenazan con nuevos bloqueos carreteros e internacionales. ¿Regresan las tensiones en el campo?

    ️Conducen: David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez, desde el estudio de ADN en Ciudad Juárez.

    Además, el Chico del Clímax, César Díaz, nos trae el clima y te recordamos seguirnos en todas las plataformas digitales.

