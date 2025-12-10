Movil - LB1A -
    diciembre 10, 2025 | 16:59
    LOS ANALISTAS 086 | Prisión preventiva por 96.6 MDP

    ADN TV

    POR Redacción ADN / Staff
    WhatsApp Image 2025 07 18 at 10.46.59 1

    ¡Bienvenidos a Los Analistas de ADN A Diario Network!
    En este episodio del 10 de diciembre de 2025, desde el corazón de Ciudad Juárez, David Gamboa y Raúl Ruiz nos ofrecen una mirada afilada, crítica y sarcástica a los temas que marcan la agenda nacional, estatal y local.

    ☁️ Conectamos con el Chico del Clímax, César Díaz, quien nos da el pronóstico del clima para esta noche y la mañana siguiente.
    📰 Además, repasamos titulares, noticias nacionales, estatales y locales que están dando de qué hablar.
    ️Conducen: David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez, desde el estudio de ADN en Ciudad Juárez.

    Además, el Chico del Clímax, César Díaz, nos trae el clima y te recordamos seguirnos en todas las plataformas digitales.

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

