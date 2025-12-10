LOS ANALISTAS 086 | Prisión preventiva por 96.6 MDP

Búscalo también en:
Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio
¡Bienvenidos a Los Analistas de ADN A Diario Network!
En este episodio del 10 de diciembre de 2025, desde el corazón de Ciudad Juárez, David Gamboa y Raúl Ruiz nos ofrecen una mirada afilada, crítica y sarcástica a los temas que marcan la agenda nacional, estatal y local.
☁️ Conectamos con el Chico del Clímax, César Díaz, quien nos da el pronóstico del clima para esta noche y la mañana siguiente.
📰 Además, repasamos titulares, noticias nacionales, estatales y locales que están dando de qué hablar.
📲 No te olvides de seguirnos en redes y suscribirte para no perderte ningún análisis con estilo único.
️Conducen: David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez, desde el estudio de ADN en Ciudad Juárez.
Además, el Chico del Clímax, César Díaz, nos trae el clima y te recordamos seguirnos en todas las plataformas digitales.
Síguenos en todas las plataformas:
Facebook, YouTube, Instagram, Threads, TikTok y en adiario.mx
Manda tu opinión por WhatsApp al: 656 856 1059
Gracias a nuestro segundo hogar: el Hotel Gamma, hospitalidad de alto nivel.
Suscríbete, comenta y comparte.
¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa? ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
No dudes en enviarnos un correo
¿Valoras nuestro trabajo? Apóyanos con tu patrocinio.
https://www.adiario.mx/patrocinios/