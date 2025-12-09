LOS ANALISTAS 085 | JMAS Paraliza Juárez

Publicidad - LB2 -

En este episodio de Los Analistas ADN (09 de diciembre de 2025), David Gamboa y Raúl Ruiz analizan las noticias más candentes del día desde Ciudad Juárez, Chihuahua.

🔥 Titulares del día:

🔹 Corte de agua sin aviso claro en el corazón comercial e industrial de Ciudad Juárez: la JMAS minimiza el impacto, pero los negocios colapsan.

🔹 César Duarte, exgobernador de Chihuahua, es enviado al penal del Altiplano por lavado de dinero.

🔹 Pérez Cuéllar reacciona: el arresto de Duarte muestra un nuevo rumbo contra la corrupción.

🔹 La 4T revela que Alejandro LeBarón favoreció a su familia con 47 millones de m³ de agua en concesiones de Conagua.

🔹 Maru Campos y Sheinbaum dialogan por el Tratado de Aguas con EE.UU.; Chihuahua no cede pero busca soluciones.

🔹 Aprueban terna para nuevo director de la JMAS Juárez en medio de fuerte presión operativa.

🔹 Reporteros ganarán más de 700 pesos diarios en 2026: entra en vigor nuevo salario profesional mínimo.

️Conducen: David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez, desde el estudio de ADN en Ciudad Juárez.

Además, el Chico del Clímax, César Díaz, nos trae el clima y te recordamos seguirnos en todas las plataformas digitales.

