LOS ANALISTAS 084 | 7 Años de Transformación

En este episodio de Los Analistas ADN (08 de diciembre de 2025), David Gamboa y Raúl Ruiz analizan a fondo los temas más relevantes del día:
✅ Claudia Sheinbaum encabeza un multitudinario mitin en el Zócalo por los 7 años de la Cuarta Transformación, reafirmando que “no vencerán al pueblo de México ni a su Presidenta”.
✅ México rompe récord histórico con más de 22.8 millones de empleos formales registrados ante el IMSS.
✅ Chihuahua brilla en el Vaticano, siendo estado invitado en “La Navidad Mexicana 2025”, con participación de niñas rarámuri y artesanos de la Sierra Tarahumara.
✅ Se anuncia la apertura de 8 Ciberbachilleratos en Chihuahua como parte de una estrategia federal educativa.
✅ Ciudad Juárez celebra 366 años de su fundación con representación histórica en la Misión de Guadalupe.
✅ Canacintra advierte sobre el impacto del alza salarial en la competitividad de la frontera norte.
️Conducen: David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez, desde el estudio de ADN en Ciudad Juárez.
Además, el Chico del Clímax, César Díaz, nos trae el clima y te recordamos seguirnos en todas las plataformas digitales.
