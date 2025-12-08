Movil - LB1A -
    diciembre 8, 2025
    LOS ANALISTAS 084 | 7 Años de Transformación

    ADN TV

    POR Redacción ADN / Staff
    WhatsApp Image 2025 07 18 at 10.46.59 1

    En este episodio de Los Analistas ADN (08 de diciembre de 2025), David Gamboa y Raúl Ruiz analizan a fondo los temas más relevantes del día:

    ✅ Claudia Sheinbaum encabeza un multitudinario mitin en el Zócalo por los 7 años de la Cuarta Transformación, reafirmando que “no vencerán al pueblo de México ni a su Presidenta”.
    ✅ México rompe récord histórico con más de 22.8 millones de empleos formales registrados ante el IMSS.
    ✅ Chihuahua brilla en el Vaticano, siendo estado invitado en “La Navidad Mexicana 2025”, con participación de niñas rarámuri y artesanos de la Sierra Tarahumara.
    ✅ Se anuncia la apertura de 8 Ciberbachilleratos en Chihuahua como parte de una estrategia federal educativa.
    ✅ Ciudad Juárez celebra 366 años de su fundación con representación histórica en la Misión de Guadalupe.
    ✅ Canacintra advierte sobre el impacto del alza salarial en la competitividad de la frontera norte.

    ️Conducen: David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez, desde el estudio de ADN en Ciudad Juárez.

    Además, el Chico del Clímax, César Díaz, nos trae el clima y te recordamos seguirnos en todas las plataformas digitales.

