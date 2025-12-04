LOS ANALISTAS 083 | Agua: Tensión y Bloqueos

Publicidad - LB2 -

En este episodio de Los Analistas ADN, analizamos los temas más candentes del escenario político y social de México.

🌊 Reforma a la Ley de Aguas: Productores agrícolas en Chihuahua intensifican protestas con bloqueos en carreteras, cruces internacionales y vías férreas. Conversamos sobre las implicaciones de esta legislación y los puntos más polémicos, incluyendo la herencia de concesiones y el impacto en el campo.

🏠 Sheinbaum cumple promesa del Chiquihuite: Claudia Sheinbaum entrega escrituras a 354 familias reubicadas tras el desastre de 2021. Hablamos del simbolismo de esta entrega y la narrativa del nuevo gobierno.

💧 Alejandro Pérez Cuéllar defiende la reforma en San Lázaro, mientras Conagua Chihuahua aclara desinformaciones y llama a la calma.

⚠️ También:

Visita discreta de Andy López Beltrán a Chihuahua: ¿Reconfiguración de Morena rumbo al 2027?

Graduación de funcionarios en perspectiva de género con Cruz Pérez Cuéllar

🗣️ No te pierdas el análisis profundo con David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez. Opinión, contexto y lectura entre líneas desde el corazón del norte.

️Conducen: David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez, desde el estudio de ADN en Ciudad Juárez.

Además, el Chico del Clímax, César Díaz, nos trae el clima y te recordamos seguirnos en todas las plataformas digitales.

