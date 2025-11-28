LOS ANALISTAS 079 | Adiós Gertz. Hola Godoy.

Publicidad - LB2 -

En este episodio de Los Analistas, David Gamboa y Raúl Ruiz Gómez diseccionan —con ironía fina y contexto de fondo— la sorpresiva renuncia del fiscal general Alejandro Gertz Manero, su “premio” como embajador y la llegada interina de Ernestina Godoy a la FGR.

Además:

Maru Campos arranca la campaña “Juntos contra el Frío”, repartiendo más de 15 mil chamarras en la Sierra Tarahumara.

Acuerdo con Segob: uso humano y agrícola del agua será prioridad en la nueva legislación tras bloqueos y protestas.

Resultados en Juárez: 180 detenidos, 6 mil dosis aseguradas y más de 600 servicios de emergencia reportados en una semana.

️ Plan Michoacán: 16 Ferias del Bienestar y más de 1.2 millones de viviendas visitadas… ¿justicia social o campaña anticipada?

Tensión internacional: EE.UU. despliega portaaviones en el Caribe; crecen los temores de intervención en Venezuela.

Y por si fuera poco, Raúl nos recuerda que la paz también se construye… con reportes, powerpoints y simulacros.

Conducen: David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez

César Díaz, nos trae el clima

