Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    noviembre 27, 2025 | 16:39
    InicioADN TV

    LOS ANALISTAS 078 | 2 Mil Millones para Movilidad en Sedes Mundialistas

    ADN TV

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff
    Publicidad - LB2 -

    Búscalo también en:
    Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast iHeart Radio 

    WhatsApp Image 2025 07 18 at 10.46.59 1

    - Publicidad - HP1

    ¿Inversión para el Mundial o maquillaje urbano?
    En este episodio de Los Analistas, David Gamboa y Raúl Ruiz analizan con humor y bisturí político la millonaria inversión anunciada por Claudia Sheinbaum para mejorar el transporte público en las sedes mexicanas del Mundial 2026: CDMX, Jalisco y Nuevo León.
    ¿Trenes con nombre de ajolote? ¿Trolebuses que suenan a caricatura? Bienvenidos al fútbol versión infraestructura.

    Además:

    Bloqueos en Chihuahua dejan varados más de 900 millones de dólares en mercancías. Transportistas y agricultores protestan; la industria maquiladora pierde… y el Gobierno federal ¿responde?

    ⚖️ ¿Se va Gertz Manero? Sheinbaum promete anunciar mañana si el fiscal sigue o se despide con fuero moral.

    Monreal propone, ajusta leyes, defiende el diálogo… pero sin cambiar nada sustancial.

    Y para cerrar: “El Jefazo”, el icónico personaje del caricaturista Pillo Hernández, celebra 35 años de sátira política desde Ciudad Juárez.
    Humor con filo, tinta con memoria.

    ️Conducen: David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez, desde el estudio de ADN en Ciudad Juárez.

    Además, el Chico del Clímax, César Díaz, nos trae el clima y te recordamos seguirnos en todas las plataformas digitales.

    Síguenos en todas las plataformas:
    Facebook, YouTube, Instagram, Threads, TikTok y en adiario.mx

    Manda tu opinión por WhatsApp al: 656 856 1059

    Gracias a nuestro segundo hogar: el Hotel Gamma, hospitalidad de alto nivel.

    Suscríbete, comenta y comparte.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa? ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
    No dudes en enviarnos un correo

    ¿Valoras nuestro trabajo? Apóyanos con tu patrocinio.
    https://www.adiario.mx/patrocinios/

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    A CONTRALUZ 035 | Derechos de los Desaparecidos y sus Familiares con Haydeé Vazquéz

    En este episodio de A CONTRALUZ, hablamos de los Derechos de los Desaparecidos con...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Estado

    Inaugura Maru Campos el Centro de Convenciones Tres Culturas en Cuauhtémoc

    Nuevo recinto busca posicionar a la región como eje de desarrollo empresarial. Cuauhtémoc, Chih. (ADN/Staff)...
    Estado

    Nombrará Maru Campos al nuevo titular de la JMAS Juárez el próximo lunes

    La gobernadora analiza perfiles para sustituir a Sergio Nevárez, quien dejará el cargo el...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.