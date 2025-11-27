LOS ANALISTAS 078 | 2 Mil Millones para Movilidad en Sedes Mundialistas

Publicidad - LB2 -

¿Inversión para el Mundial o maquillaje urbano?

En este episodio de Los Analistas, David Gamboa y Raúl Ruiz analizan con humor y bisturí político la millonaria inversión anunciada por Claudia Sheinbaum para mejorar el transporte público en las sedes mexicanas del Mundial 2026: CDMX, Jalisco y Nuevo León.

¿Trenes con nombre de ajolote? ¿Trolebuses que suenan a caricatura? Bienvenidos al fútbol versión infraestructura.

Además:

Bloqueos en Chihuahua dejan varados más de 900 millones de dólares en mercancías. Transportistas y agricultores protestan; la industria maquiladora pierde… y el Gobierno federal ¿responde?

⚖️ ¿Se va Gertz Manero? Sheinbaum promete anunciar mañana si el fiscal sigue o se despide con fuero moral.

Monreal propone, ajusta leyes, defiende el diálogo… pero sin cambiar nada sustancial.

Y para cerrar: “El Jefazo”, el icónico personaje del caricaturista Pillo Hernández, celebra 35 años de sátira política desde Ciudad Juárez.

Humor con filo, tinta con memoria.

️Conducen: David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez, desde el estudio de ADN en Ciudad Juárez.

Además, el Chico del Clímax, César Díaz, nos trae el clima y te recordamos seguirnos en todas las plataformas digitales.

