LOS ANALISTAS 078 | 2 Mil Millones para Movilidad en Sedes Mundialistas

¿Inversión para el Mundial o maquillaje urbano?
En este episodio de Los Analistas, David Gamboa y Raúl Ruiz analizan con humor y bisturí político la millonaria inversión anunciada por Claudia Sheinbaum para mejorar el transporte público en las sedes mexicanas del Mundial 2026: CDMX, Jalisco y Nuevo León.
¿Trenes con nombre de ajolote? ¿Trolebuses que suenan a caricatura? Bienvenidos al fútbol versión infraestructura.
Además:
Bloqueos en Chihuahua dejan varados más de 900 millones de dólares en mercancías. Transportistas y agricultores protestan; la industria maquiladora pierde… y el Gobierno federal ¿responde?
⚖️ ¿Se va Gertz Manero? Sheinbaum promete anunciar mañana si el fiscal sigue o se despide con fuero moral.
Monreal propone, ajusta leyes, defiende el diálogo… pero sin cambiar nada sustancial.
Y para cerrar: “El Jefazo”, el icónico personaje del caricaturista Pillo Hernández, celebra 35 años de sátira política desde Ciudad Juárez.
Humor con filo, tinta con memoria.
️Conducen: David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez, desde el estudio de ADN en Ciudad Juárez.
Además, el Chico del Clímax, César Díaz, nos trae el clima y te recordamos seguirnos en todas las plataformas digitales.
