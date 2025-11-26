LOS ANALISTAS 077 | México bajo presión del agua

Búscalo también en:
¡Ya es miércoles y el agua está que arde! En este episodio de Los Analistas, David Gamboa y Raúl Ruiz desgranan con ironía y contexto las tensiones diplomáticas entre México y EE.UU. por el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944. ¿Nos regañan como a vecinos morosos?
Además:
Claudia Sheinbaum descarta subir el precio de garantía del maíz… pero sugiere “acuerdos regionales”. ¿Federalismo a la carta?
En Ciudad Juárez, el alcalde Pérez Cuéllar se opone al incremento del 17% en la tarifa del agua: “no es champán”, dice.
“El Gallo”, presunto secuestrador, es trasladado del Cereso 3 a un penal federal. ¿Se cantaba desde adentro?
Y desde el clima hasta los movimientos políticos en Chihuahua, todo bajo la lupa crítica de Los Analistas.
️Conducen: David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez, desde el estudio de ADN en Ciudad Juárez.
Además, el Chico del Clímax, César Díaz, nos trae el clima y te recordamos seguirnos en todas las plataformas digitales.
