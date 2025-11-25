LOS ANALISTAS 076 | “No había motivo a bloqueos”

Publicidad - LB2 -

En esta edición, analizamos los temas más candentes del día desde Ciudad Juárez y el ámbito nacional:

“Tarifazo” en el agua potable: El alcalde Cruz Pérez Cuéllar advierte un aumento acumulado de más del 32% en dos años. ¿Injusticia tarifaria o necesidad operativa?

Bloqueos y protesta nacional: Campesinos y transportistas paralizan carreteras por abandono del campo y falta de seguridad. ¿Se avecina una crisis logística?

Sheinbaum y los estados contra la violencia de género: Se firma el Compromiso Nacional por la Vida con 10 acciones urgentes. ¿Cambiará algo?

Chihuahua elimina impuestos al aguinaldo: Movimiento Ciudadano impulsa un debate fiscal con impacto nacional.

Juárez invierte 90 millones en bacheo: Se refuerza el cierre del año con nuevas brigadas y miles de baches atendidos.

️Conducen: David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez, desde el estudio de ADN en Ciudad Juárez.

Además, el Chico del Clímax, César Díaz, nos trae el clima y te recordamos seguirnos en todas las plataformas digitales.

