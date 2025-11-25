Movil - LB1A -
    noviembre 25, 2025 | 17:00
    LOS ANALISTAS 076 | "No había motivo a bloqueos"

    Redacción ADN / Staff
    WhatsApp Image 2025 07 18 at 10.46.59 1

    En esta edición, analizamos los temas más candentes del día desde Ciudad Juárez y el ámbito nacional:

    "Tarifazo" en el agua potable: El alcalde Cruz Pérez Cuéllar advierte un aumento acumulado de más del 32% en dos años. ¿Injusticia tarifaria o necesidad operativa?

    Bloqueos y protesta nacional: Campesinos y transportistas paralizan carreteras por abandono del campo y falta de seguridad. ¿Se avecina una crisis logística?

    Sheinbaum y los estados contra la violencia de género: Se firma el Compromiso Nacional por la Vida con 10 acciones urgentes. ¿Cambiará algo?

    Chihuahua elimina impuestos al aguinaldo: Movimiento Ciudadano impulsa un debate fiscal con impacto nacional.

    Juárez invierte 90 millones en bacheo: Se refuerza el cierre del año con nuevas brigadas y miles de baches atendidos.

    ️Conducen: David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez, desde el estudio de ADN en Ciudad Juárez.

    Además, el Chico del Clímax, César Díaz, nos trae el clima y te recordamos seguirnos en todas las plataformas digitales.

    LOGO ADN Negro

    LAS PLUMAS DE ADN

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

