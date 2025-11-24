LOS ANALISTAS 075 | Atribuye Sheinbaum inconformidad a Ley de Aguas

Búscalo también en:
En este episodio de Los Analistas ADN, transmitido en vivo desde Ciudad Juárez, abordamos la jornada de protestas que sacude a 29 estados de México, incluyendo cierres de carreteras en Chihuahua, el bloqueo de la aduana en el Puente Libre de Juárez, y la tensa reacción del gobierno federal ante la Ley General de Aguas.
Titulares destacados:
Claudia Sheinbaum atribuye los bloqueos a inconformidades con la nueva Ley de Aguas.
Agricultores y transportistas toman la aduana en Ciudad Juárez: exigencias por precios justos, seguridad y apoyo económico.
Detienen en Uruapan a reclutador criminal ligado a centros de rehabilitación.
Sheinbaum inaugura el Tren Interoceánico en el Istmo: ¿un nuevo eje de desarrollo?
Cruz Pérez Cuéllar plantea soluciones ante la crisis fronteriza y presenta proyectos para el Juárez 2026.
️Conducen: David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez, desde el estudio de ADN en Ciudad Juárez.
Además, el Chico del Clímax, César Díaz, nos trae el clima y te recordamos seguirnos en todas las plataformas digitales.
