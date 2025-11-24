LOS ANALISTAS 075 | Atribuye Sheinbaum inconformidad a Ley de Aguas

Publicidad - LB2 -

Búscalo también en:

Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio

- Publicidad - HP1

En este episodio de Los Analistas ADN, transmitido en vivo desde Ciudad Juárez, abordamos la jornada de protestas que sacude a 29 estados de México, incluyendo cierres de carreteras en Chihuahua, el bloqueo de la aduana en el Puente Libre de Juárez, y la tensa reacción del gobierno federal ante la Ley General de Aguas.

Titulares destacados:

Claudia Sheinbaum atribuye los bloqueos a inconformidades con la nueva Ley de Aguas.

Agricultores y transportistas toman la aduana en Ciudad Juárez: exigencias por precios justos, seguridad y apoyo económico.

Detienen en Uruapan a reclutador criminal ligado a centros de rehabilitación.

Sheinbaum inaugura el Tren Interoceánico en el Istmo: ¿un nuevo eje de desarrollo?

Cruz Pérez Cuéllar plantea soluciones ante la crisis fronteriza y presenta proyectos para el Juárez 2026.

️Conducen: David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez, desde el estudio de ADN en Ciudad Juárez.

Además, el Chico del Clímax, César Díaz, nos trae el clima y te recordamos seguirnos en todas las plataformas digitales.

Síguenos en todas las plataformas:

Facebook, YouTube, Instagram, Threads, TikTok y en adiario.mx

Manda tu opinión por WhatsApp al: 656 856 1059

Gracias a nuestro segundo hogar: el Hotel Gamma, hospitalidad de alto nivel.

Suscríbete, comenta y comparte.