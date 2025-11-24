Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    noviembre 24, 2025 | 18:05
    InicioADN TV

    LOS ANALISTAS 075 | Atribuye Sheinbaum inconformidad a Ley de Aguas

    ADN TV

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff
    Publicidad - LB2 -

    Búscalo también en:
    Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast iHeart Radio 

    WhatsApp Image 2025 07 18 at 10.46.59 1

    - Publicidad - HP1

    En este episodio de Los Analistas ADN, transmitido en vivo desde Ciudad Juárez, abordamos la jornada de protestas que sacude a 29 estados de México, incluyendo cierres de carreteras en Chihuahua, el bloqueo de la aduana en el Puente Libre de Juárez, y la tensa reacción del gobierno federal ante la Ley General de Aguas.

    Titulares destacados:

    Claudia Sheinbaum atribuye los bloqueos a inconformidades con la nueva Ley de Aguas.

    Agricultores y transportistas toman la aduana en Ciudad Juárez: exigencias por precios justos, seguridad y apoyo económico.

    Detienen en Uruapan a reclutador criminal ligado a centros de rehabilitación.

    Sheinbaum inaugura el Tren Interoceánico en el Istmo: ¿un nuevo eje de desarrollo?

    Cruz Pérez Cuéllar plantea soluciones ante la crisis fronteriza y presenta proyectos para el Juárez 2026.

    ️Conducen: David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez, desde el estudio de ADN en Ciudad Juárez.

    Además, el Chico del Clímax, César Díaz, nos trae el clima y te recordamos seguirnos en todas las plataformas digitales.

    Síguenos en todas las plataformas:
    Facebook, YouTube, Instagram, Threads, TikTok y en adiario.mx

    Manda tu opinión por WhatsApp al: 656 856 1059

    Gracias a nuestro segundo hogar: el Hotel Gamma, hospitalidad de alto nivel.

    Suscríbete, comenta y comparte.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa? ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
    No dudes en enviarnos un correo

    ¿Valoras nuestro trabajo? Apóyanos con tu patrocinio.
    https://www.adiario.mx/patrocinios/

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:48:11
    ADN TV

    A CONTRALUZ 034 | Derechos de las Víctimas con Constantino Hernández

    En este episodio de A CONTRALUZ, hablamos de los Derechos de las Víctimas con...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Se reúne alcalde Pérez Cuéllar con integrantes de “El Paso Everywhere 2025” en Juárez

    La iniciativa busca reconectar a líderes regionales expatriados con su tierra de origen y...
    Economía

    Normativas mexicanas sobre apuestas digitales

    El marco legal mexicano exige licencias físicas con extensiones digitales reguladas y controles de...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.