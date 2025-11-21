LOS ANALISTAS 074 | ¿Traición Interna?

Publicidad - LB2 -

En esta edición de Los Analistas (21 de noviembre 2025), abordamos los temas más candentes de la agenda nacional y local:

Michoacán en crisis: Arrestan a 7 escoltas del alcalde asesinado Carlos Manzo. ¿Traición desde dentro?

Batalla por el agua: El diputado Pérez Cuéllar defiende a más de 20 mil productores ante la Cámara; mientras tanto, Francisco Sánchez propone blindar la soberanía hídrica de Chihuahua con una reforma constitucional.

Inteligencia Artificial y menores: América Aguilar propone sancionar el uso de IA para crear contenido sexual manipulado. Un paso clave para proteger a niñas, niños y adolescentes en el entorno digital.

Educación gratuita y digital: Claudia Sheinbaum lanza SaberesMx, una plataforma con cursos gratuitos y certificación oficial.

Seguridad en Juárez: Reportan baja en homicidios y violencia de género. ¿Funcionan los operativos coordinados?

Industria y economía: Se fortalece la cadena de valor con la 5ª Ronda de Proveeduría Industrial 2025 en Ciudad Juárez. Mipymes locales se vinculan con gigantes del sector.

️Conducen: David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez, desde el estudio de ADN en Ciudad Juárez.

Además, el Chico del Clímax, César Díaz, nos trae el clima y te recordamos seguirnos en todas las plataformas digitales.

