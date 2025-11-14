LOS ANALISTAS 070 | Quiroz pide plan especial

Publicidad - LB2 -

¿Por qué hoy viajamos al futuro… y al pasado?

Hoy en Los Analistas nos subimos al DeLorean informativo porque estamos viviendo un momento político, social y económico que, honestamente, parece escrito por guionistas de ciencia ficción: decisiones que deberían venir del futuro, personajes que parecen salidos del pasado y escenarios que solo se entienden cuando uno los ve desde arriba, con humor… y con un poquito de 1.21 gigawatts de energía confiable.

Asumimos personajes:

David como Marty McFly — el que conduce la historia, navegando entre líneas del tiempo, tratando de evitar que el presente explote.

Raúl como el Doc Brown — el genio excéntrico que explica lo inexplicable, corrige la línea temporal y, cuando no, la complica aún más.

Estamos en 2025, pero muchas de nuestras discusiones públicas parecen estar atrapadas en 1985:

reformas que repiten ciclos,

polémicas que regresan como si no hubiéramos aprendido nada,

instituciones que avanzan y retroceden según quién tenga el volante político,

y decisiones cruciales que dependerán de dónde pongamos el “condensador de flujo”: ¿en la memoria histórica o en la visión de futuro?

