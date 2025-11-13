Movil - LB1A -
    noviembre 13, 2025 | 16:34
    LOS ANALISTAS 069 | Bots Impulsan Marcha del 15N

    ADN TV

    POR Redacción ADN / Staff
    WhatsApp Image 2025 07 18 at 10.46.59 1

    En este episodio de Los Analistas te traemos los temas que están marcando la agenda nacional:

    ¿Revolución o simulacro digital? Un análisis de la IA MilenIA revela que casi la mitad de las interacciones en torno a la “Marcha de la Generación Z” fueron impulsadas por bots. ¿Estamos frente a un movimiento genuino o ante una estrategia política orquestada con inteligencia artificial?

    La SCJN le dice “NO” a Ricardo Salinas: El empresario deberá pagar 1,800 millones de dólares al SAT tras fallo histórico. ¿Es justicia fiscal o persecución política?

    ⚖️ Choque Maru Campos vs Andrea Chávez: La gobernadora y la senadora se enfrentan por la crisis de seguridad en Chihuahua. ¿Quién tiene la razón?

    Aguinaldo sin ISR: ¿Por qué lo rechazan? Francisco Sánchez acusa al alcalde de Juárez de estar en contra del beneficio para trabajadores.

    ️ Arranca el Buen Fin 2025 en Ciudad Juárez con proyección de 3,300 millones en derrama económica y fuerte operativo de seguridad.

    Además: Seguridad municipal, discurso opositor, polarización digital, y más señales de los tiempos.

    ️Conducen: David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez, desde el estudio de ADN en Ciudad Juárez.

    Además, el Chico del Clímax, César Díaz, nos trae el clima y te recordamos seguirnos en todas las plataformas digitales.

    LOGO ADN Negro

    ADN TV

    México

    Registran protestas de maestros frente a Palacio Nacional en inicio de paro de 48 horas

    Docentes inician paro de 48 horas para exigir aumento salarial y mejores condiciones laborales. Ciudad...
    México

    Exige Mario Vázquez que Federación refuerce a municipios ante aumento de inseguridad

    El senador advierte que ignorar a las comunidades locales es condenarlas a la violencia. Ciudad...
    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.