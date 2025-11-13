LOS ANALISTAS 069 | Bots Impulsan Marcha del 15N

Publicidad - LB2 -

En este episodio de Los Analistas te traemos los temas que están marcando la agenda nacional:

¿Revolución o simulacro digital? Un análisis de la IA MilenIA revela que casi la mitad de las interacciones en torno a la “Marcha de la Generación Z” fueron impulsadas por bots. ¿Estamos frente a un movimiento genuino o ante una estrategia política orquestada con inteligencia artificial?

La SCJN le dice “NO” a Ricardo Salinas: El empresario deberá pagar 1,800 millones de dólares al SAT tras fallo histórico. ¿Es justicia fiscal o persecución política?

⚖️ Choque Maru Campos vs Andrea Chávez: La gobernadora y la senadora se enfrentan por la crisis de seguridad en Chihuahua. ¿Quién tiene la razón?

Aguinaldo sin ISR: ¿Por qué lo rechazan? Francisco Sánchez acusa al alcalde de Juárez de estar en contra del beneficio para trabajadores.

️ Arranca el Buen Fin 2025 en Ciudad Juárez con proyección de 3,300 millones en derrama económica y fuerte operativo de seguridad.

Además: Seguridad municipal, discurso opositor, polarización digital, y más señales de los tiempos.

️Conducen: David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez, desde el estudio de ADN en Ciudad Juárez.

Además, el Chico del Clímax, César Díaz, nos trae el clima y te recordamos seguirnos en todas las plataformas digitales.

