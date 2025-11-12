LOS ANALISTAS 067 | Investigan lavado en casinos

Publicidad - LB2 -

Miércoles 12 de noviembre de 2025 | En este episodio de Los Analistas, David Gamboa y Raúl Ruiz analizan los principales acontecimientos nacionales y locales que están marcando agenda:

Lavado de dinero en 13 casinos del país: SSPC y Hacienda revelan operativos e investigaciones con vínculos a crimen organizado y cuentas en el extranjero. ¿Cómo operan estas redes y qué sigue?

Megamarcha nacional el 24 de noviembre: Productores del campo, maestros, transportistas y ex empleados del Poder Judicial anuncian una protesta masiva contra el abandono gubernamental.

️ Andrea Chávez vs. Maru Campos: La senadora morenista acusa a la gobernadora de Chihuahua de “abandonar la seguridad” en medio de una ola de violencia sin precedentes.

⚖️ Javier Corral quiere federalizar su caso y César Duarte lo acusa de cinismo: ¿Blindaje legal o intento de evadir justicia?

Morena propone bajar el costo de revalidación vehicular en Chihuahua: Una iniciativa que busca aliviar el bolsillo de los ciudadanos.

✌️ Ciudad Juárez marchará por la paz, la justicia y la dignidad: Este sábado, la sociedad civil toma las calles en una manifestación sin tintes partidistas.

Además, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar es reconocido por su labor en salud pública binacional por la Comisión México–EEUU.

️Conducen: David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez, desde el estudio de ADN en Ciudad Juárez.

Además, el Chico del Clímax, César Díaz, nos trae el clima y te recordamos seguirnos en todas las plataformas digitales.

