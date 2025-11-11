Movil - LB1A -
    noviembre 11, 2025 | 17:06
    LOS ANALISTAS 066 | Menos Homicidios ¿Más Escoltas?

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff
    WhatsApp Image 2025 07 18 at 10.46.59 1

    11 de noviembre de 2025 | En este episodio de Los Analistas, David Gamboa y Raúl Ruiz analizan los temas más candentes de la agenda nacional y local:

    Claudia Sheinbaum presenta cifras que muestran una reducción del 37% en homicidios dolosos durante su primer año de gobierno. ¿Una verdadera transformación o narrativa política?

    70 funcionarios solicitan escoltas a la Guardia Nacional ante el clima de violencia. La SEDENA activa protocolos especiales de protección.

    ⚠️ Luis Donaldo Colosio Riojas exige al Senado respuestas tras el asesinato del alcalde de Uruapan y cuestiona la retirada de fuerzas federales.

    En Chihuahua, aparecen narcomantas señalando a mandos de la Guardia Nacional por presuntos vínculos con el crimen organizado. ¿Complicidad o montaje?

    ️ ¿Promoción anticipada? Surgen bardas con mensajes dirigidos al secretario Gilberto Loya, mientras Javier Corral busca que su caso de presunto peculado sea atraído por la justicia federal.

    Y en Juárez, el asesinato del hijo de un empresario sacude al sector privado; Canaco llama a denunciar secuestros.

    ️Conducen: David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez, desde el estudio de ADN en Ciudad Juárez.

    Además, el Chico del Clímax, César Díaz, nos trae el clima y te recordamos seguirnos en todas las plataformas digitales.

    ADN TV

    ADN TV

    A CONTRALUZ 022 | Tras las puertas del Senado con Alfredo Amaro

    A compaña a Mayra Machuca en una conversación franca y de frente con Alfredo...
    Historias Recientes

    México

    Colosio Riojas pedirá informe sobre retiro de la Guardia Nacional en Uruapan y plantea reforzar seguridad local

    El senador de Movimiento Ciudadano exigió justicia tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo...
    México

    Reporta Sedena que 70 funcionarios han solicitado escoltas desde el inicio del gobierno de Sheinbaum

    La Guardia Nacional ha desplegado unos 450 elementos para tareas de protección a servidores...
    LAS PLUMAS DE ADN

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.