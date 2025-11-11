LOS ANALISTAS 066 | Menos Homicidios ¿Más Escoltas?

Búscalo también en:
11 de noviembre de 2025 | En este episodio de Los Analistas, David Gamboa y Raúl Ruiz analizan los temas más candentes de la agenda nacional y local:
✅ Claudia Sheinbaum presenta cifras que muestran una reducción del 37% en homicidios dolosos durante su primer año de gobierno. ¿Una verdadera transformación o narrativa política?
️ 70 funcionarios solicitan escoltas a la Guardia Nacional ante el clima de violencia. La SEDENA activa protocolos especiales de protección.
⚠️ Luis Donaldo Colosio Riojas exige al Senado respuestas tras el asesinato del alcalde de Uruapan y cuestiona la retirada de fuerzas federales.
En Chihuahua, aparecen narcomantas señalando a mandos de la Guardia Nacional por presuntos vínculos con el crimen organizado. ¿Complicidad o montaje?
️ ¿Promoción anticipada? Surgen bardas con mensajes dirigidos al secretario Gilberto Loya, mientras Javier Corral busca que su caso de presunto peculado sea atraído por la justicia federal.
Y en Juárez, el asesinato del hijo de un empresario sacude al sector privado; Canaco llama a denunciar secuestros.
️Conducen: David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez, desde el estudio de ADN en Ciudad Juárez.
Además, el Chico del Clímax, César Díaz, nos trae el clima y te recordamos seguirnos en todas las plataformas digitales.
