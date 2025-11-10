LOS ANALISTAS 065 | Plan Michoacán

Búscalo también en:
En este episodio de Los Analistas (10 de noviembre de 2025), David Gamboa y Raúl Ruiz analizan los temas más relevantes del panorama nacional y local, con especial énfasis en el nuevo Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Se trata de una estrategia sin precedentes que contempla más de 100 acciones, inversiones millonarias y un seguimiento quincenal desde Palacio Nacional.
Además, abordamos el lanzamiento oficial de la Copa Mundial FIFA 2026 en México y su ambicioso “Mundial Social” para democratizar el acceso al deporte. También revisamos la sorpresiva detención de un exagente vinculado al caso Colosio, los avances en seguridad en Ciudad Juárez, el método del PAN para elegir candidatos, y la emotiva celebración por los 105 años del icónico Bar Kentucky.
️Conducen: David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez, desde el estudio de ADN en Ciudad Juárez.
