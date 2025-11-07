LOS ANALISTAS 064 | Macron en México

Publicidad - LB2 -

Este viernes 7 de noviembre, Los Analistas ADN analizan los temas más relevantes del panorama nacional y local:

Claudia Sheinbaum y Emmanuel Macron refuerzan los lazos entre México y Francia desde Palacio Nacional, abordando cooperación económica, cultural y climática.

Inicia la construcción del Tren del Golfo de México, un ambicioso proyecto que conectará Monterrey con Nuevo Laredo y generará más de 43 mil empleos.

Fiesta de Culturas Comunitarias 2025: más de mil niños indígenas celebran la diversidad lingüística en el Zócalo.

⚖️ Grave denuncia contra el Registro Agrario Nacional en Chihuahua por retención ilegal a una mujer rarámuri.

️ Maru Campos es reconocida por el CCE por su impulso a la agenda energética en Chihuahua.

️ Cruz Pérez Cuéllar responde al PAN con ironía tras nuevas denuncias por presunto nepotismo.

Desmienten existencia de narco túnel en el bordo del Río Bravo.

️Conducen: David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez, desde el estudio de ADN en Ciudad Juárez.

Además, el Chico del Clímax, César Díaz, nos trae el clima y te recordamos seguirnos en todas las plataformas digitales.

