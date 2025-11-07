Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
noviembre 7, 2025
    Publicidad - LB1B -
    noviembre 7, 2025 | 15:45
    InicioADN TV

    LOS ANALISTAS 064 | Macron en México

    ADN TV

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff
    Publicidad - LB2 -

    Búscalo también en:
    Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast iHeart Radio 

    WhatsApp Image 2025 07 18 at 10.46.59 1

    - Publicidad - HP1

    Este viernes 7 de noviembre, Los Analistas ADN analizan los temas más relevantes del panorama nacional y local:

    Claudia Sheinbaum y Emmanuel Macron refuerzan los lazos entre México y Francia desde Palacio Nacional, abordando cooperación económica, cultural y climática.
    Inicia la construcción del Tren del Golfo de México, un ambicioso proyecto que conectará Monterrey con Nuevo Laredo y generará más de 43 mil empleos.
    Fiesta de Culturas Comunitarias 2025: más de mil niños indígenas celebran la diversidad lingüística en el Zócalo.
    ⚖️ Grave denuncia contra el Registro Agrario Nacional en Chihuahua por retención ilegal a una mujer rarámuri.
    Maru Campos es reconocida por el CCE por su impulso a la agenda energética en Chihuahua.
    Cruz Pérez Cuéllar responde al PAN con ironía tras nuevas denuncias por presunto nepotismo.
    Desmienten existencia de narco túnel en el bordo del Río Bravo.

    ️Conducen: David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez, desde el estudio de ADN en Ciudad Juárez.

    Además, el Chico del Clímax, César Díaz, nos trae el clima y te recordamos seguirnos en todas las plataformas digitales.

    Síguenos en todas las plataformas:
    Facebook, YouTube, Instagram, Threads, TikTok y en adiario.mx

    Manda tu opinión por WhatsApp al: 656 856 1059

    Gracias a nuestro segundo hogar: el Hotel Gamma, hospitalidad de alto nivel.

    Suscríbete, comenta y comparte.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa? ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
    No dudes en enviarnos un correo

    ¿Valoras nuestro trabajo? Apóyanos con tu patrocinio.
    https://www.adiario.mx/patrocinios/

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    ADN TV

    PREGÚNTALE A LUCIA 046 | Entre copas y equilibrio con Sergio Peña

    ¿Sabías que espacios como bares, cafés o centros culturales pueden ser clave para tu...
    Juárez / El Paso

    Premian a 60 policías en Ciudad Juárez por actos destacados y trayectoria

    Se reconoció también a un agente por 25 años de servicio ininterrumpido en la...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.