LOS ANALISTAS 064 | Macron en México

Búscalo también en:
Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio
Este viernes 7 de noviembre, Los Analistas ADN analizan los temas más relevantes del panorama nacional y local:
Claudia Sheinbaum y Emmanuel Macron refuerzan los lazos entre México y Francia desde Palacio Nacional, abordando cooperación económica, cultural y climática.
Inicia la construcción del Tren del Golfo de México, un ambicioso proyecto que conectará Monterrey con Nuevo Laredo y generará más de 43 mil empleos.
Fiesta de Culturas Comunitarias 2025: más de mil niños indígenas celebran la diversidad lingüística en el Zócalo.
⚖️ Grave denuncia contra el Registro Agrario Nacional en Chihuahua por retención ilegal a una mujer rarámuri.
️ Maru Campos es reconocida por el CCE por su impulso a la agenda energética en Chihuahua.
️ Cruz Pérez Cuéllar responde al PAN con ironía tras nuevas denuncias por presunto nepotismo.
Desmienten existencia de narco túnel en el bordo del Río Bravo.
️Conducen: David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez, desde el estudio de ADN en Ciudad Juárez.
Además, el Chico del Clímax, César Díaz, nos trae el clima y te recordamos seguirnos en todas las plataformas digitales.
Síguenos en todas las plataformas:
Facebook, YouTube, Instagram, Threads, TikTok y en adiario.mx
Manda tu opinión por WhatsApp al: 656 856 1059
Gracias a nuestro segundo hogar: el Hotel Gamma, hospitalidad de alto nivel.
Suscríbete, comenta y comparte.
¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa? ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
No dudes en enviarnos un correo
¿Valoras nuestro trabajo? Apóyanos con tu patrocinio.
https://www.adiario.mx/patrocinios/