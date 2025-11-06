Movil - LB1A -
noviembre 6, 2025
    noviembre 6, 2025 | 16:48
    LOS ANALISTAS 063 | Túnel Clandestino en Ciudad Juárez

    POR Redacción ADN / Staff
    En esta edición de Los Analistas ADN, analizamos el hallazgo de un nuevo túnel en Ciudad Juárez, ubicado peligrosamente cerca del río Bravo, que generó fuerte movilización militar. ¿Es una nueva ruta del crimen organizado?

    Además, te traemos las noticias más relevantes del día:

    Claudia Sheinbaum presenta el Plan Integral contra el abuso sexual: justicia, prevención y cambio cultural.

    ️ Maru Campos lanza estrategia para expandir la red de gas natural en Chihuahua.

    ️ Inician apoyos económicos para damnificados por lluvias en Veracruz, Hidalgo y Puebla.

    ⚖️ Revocan semilibertad a secuestrador en Chihuahua por fallas en el proceso legal.

    Se presenta “Guachochi Turístico”: promoción del nuevo Pueblo Mágico de la Sierra Tarahumara.

    ️Conducen: David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez, desde el estudio de ADN en Ciudad Juárez.

    Además, el Chico del Clímax nos trae el clima y te recordamos seguirnos en todas las plataformas digitales.

