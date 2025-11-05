Movil - LB1A -
noviembre 5, 2025
octubre 14, 2025
    noviembre 5, 2025 | 15:43
    LOS ANALISTAS 062 | Grecia Quiroz Presidente Uruapan

    POR Redacción ADN / Staff
    En este impactante episodio de Los Analistas, abordamos los temas más críticos del panorama nacional y estatal en México:

    Grecia Quiroz, viuda del alcalde de Uruapan Carlos Manzo, toma el mando tras su asesinato en pleno acto público. Denuncia la omisión del gobierno federal ante las amenazas que su esposo denunció reiteradamente. ¿Está el narco marcando el rumbo político en Michoacán?

    Claudia Sheinbaum, presidenta de México, revela haber sido víctima de acoso en plena vía pública y presenta denuncia formal. Lanza un mensaje contundente: “Nuestro espacio personal no se vulnera”. ¿Se endurecerán las leyes contra el acoso?

    Chihuahua recibe reconocimiento internacional por parte de la OPS tras contener un brote de sarampión con una estrategia integral de salud pública.

    El PAN denuncia al alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, por uso indebido de recursos y promoción anticipada rumbo a 2027. ¿Inicio de la batalla electoral?

    Además: Avanza la tecnificación del riego a nivel nacional, se celebra el Foro “Mujeres Haciendo Negocios 2025” y el clima con el Chico del Clímax.

    ️Conducen: David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez, desde el estudio de ADN en Ciudad Juárez.

    Además, el Chico del Clímax nos trae el clima y te recordamos seguirnos en todas las plataformas digitales.

