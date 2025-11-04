LOS ANALISTAS 062 | Ganando el Respeto de Trump

Búscalo también en:
En este episodio de Los Analistas desde Ciudad Juárez:
Trump y Sheinbaum en tensión diplomática: El expresidente de EE.UU. reafirma su “respeto” por la mandataria mexicana, pero no descarta acciones militares contra el narco. ¿Relación bilateral en riesgo?
CDMX y el Mundial 2026: Vendedores ambulantes son desplazados por exigencias de la FIFA. ¿Fiesta del fútbol o limpieza social?
Protesta agrícola en Juárez: Productores tomarán la aduana para exigir precios justos y tarifas de garantía ante la crisis del campo.
Maru Campos fortalece la seguridad: La gobernadora encabeza toma de protesta de 180 nuevos elementos de la SSPE.
Avanza caso de violencia infantil: Vinculan a proceso al presunto agresor de la niña Azul. La justicia sigue su curso.
Ferromex y movilidad en Juárez: El alcalde Cruz Pérez Cuéllar confirma obras y anuncia socialización con vecinos.
