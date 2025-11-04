LOS ANALISTAS 062 | Ganando el Respeto de Trump

Publicidad - LB2 -

Búscalo también en:

Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio

- Publicidad - HP1

En este episodio de Los Analistas desde Ciudad Juárez:

Trump y Sheinbaum en tensión diplomática: El expresidente de EE.UU. reafirma su “respeto” por la mandataria mexicana, pero no descarta acciones militares contra el narco. ¿Relación bilateral en riesgo?

CDMX y el Mundial 2026: Vendedores ambulantes son desplazados por exigencias de la FIFA. ¿Fiesta del fútbol o limpieza social?

Protesta agrícola en Juárez: Productores tomarán la aduana para exigir precios justos y tarifas de garantía ante la crisis del campo.

Maru Campos fortalece la seguridad: La gobernadora encabeza toma de protesta de 180 nuevos elementos de la SSPE.

Avanza caso de violencia infantil: Vinculan a proceso al presunto agresor de la niña Azul. La justicia sigue su curso.

Ferromex y movilidad en Juárez: El alcalde Cruz Pérez Cuéllar confirma obras y anuncia socialización con vecinos.

️Conducen: David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez, desde el estudio de ADN en Ciudad Juárez.

Además, el Chico del Clímax nos trae el clima y te recordamos seguirnos en todas las plataformas digitales.

Síguenos en todas las plataformas:

Facebook, YouTube, Instagram, Threads, TikTok y en adiario.mx

Manda tu opinión por WhatsApp al: 656 856 1059

Gracias a nuestro segundo hogar: el Hotel Gamma, hospitalidad de alto nivel.

Suscríbete, comenta y comparte.