noviembre 4, 2025
    noviembre 4, 2025 | 17:06
    LOS ANALISTAS 062 | Ganando el Respeto de Trump

    POR Redacción ADN / Staff
    En este episodio de Los Analistas desde Ciudad Juárez:

    Trump y Sheinbaum en tensión diplomática: El expresidente de EE.UU. reafirma su “respeto” por la mandataria mexicana, pero no descarta acciones militares contra el narco. ¿Relación bilateral en riesgo?

    CDMX y el Mundial 2026: Vendedores ambulantes son desplazados por exigencias de la FIFA. ¿Fiesta del fútbol o limpieza social?

    Protesta agrícola en Juárez: Productores tomarán la aduana para exigir precios justos y tarifas de garantía ante la crisis del campo.

    Maru Campos fortalece la seguridad: La gobernadora encabeza toma de protesta de 180 nuevos elementos de la SSPE.

    Avanza caso de violencia infantil: Vinculan a proceso al presunto agresor de la niña Azul. La justicia sigue su curso.

    Ferromex y movilidad en Juárez: El alcalde Cruz Pérez Cuéllar confirma obras y anuncia socialización con vecinos.

    ️Conducen: David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez, desde el estudio de ADN en Ciudad Juárez.

    Además, el Chico del Clímax nos trae el clima y te recordamos seguirnos en todas las plataformas digitales.

