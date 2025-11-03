Movil - LB1A -
noviembre 3, 2025
    noviembre 3, 2025 | 16:09
    LOS ANALISTAS 061 | Descanse en Paz Carlos Manzo

    POR Redacción ADN / Staff
    WhatsApp Image 2025 07 18 at 10.46.59 1

    En este episodio de Los Analistas (lunes 3 de noviembre), analizamos el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y las graves implicaciones para la estrategia de seguridad nacional encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Está funcionando el modelo de “cero impunidad”? ¿Qué tan cerca estamos del colapso institucional en zonas tomadas por el narco?

    Además, abordamos:

    ✔️ El respaldo de Sheinbaum a su política de seguridad basada en justicia e inteligencia.
    ✔️ La polémica postura del PRI que acusa al gobierno de “criminal indiferencia”.
    ✔️ El retiro de títulos reales al príncipe Andrés por el caso Epstein.
    ✔️ El trágico accidente vial en Ciudad Juárez que dejó 5 muertos.
    ✔️ Deportistas chihuahuenses reciben el Premio Nacional del Deporte 2025.
    ✔️ Anuncio de nuevas obras municipales en Juárez para 2026.

    ️Conducen: David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez, desde el estudio de ADN en Ciudad Juárez.

    Además, el Chico del Clímax nos trae el clima y te recordamos seguirnos en todas las plataformas digitales.

    ADN TV

