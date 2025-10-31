Movil - LB1A -
octubre 31, 2025
    octubre 31, 2025 | 17:01
    LOS ANALISTAS 060 | Lo Siento México

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff
    WhatsApp Image 2025 07 18 at 10.46.59 1

    En este episodio de Los Analistas (31 de octubre de 2025), David Gamboa y Raúl Ruiz analizan los temas más candentes del día desde Ciudad Juárez:

    México y España: Claudia Sheinbaum celebra el reconocimiento del gobierno español sobre los abusos de la conquista, pero insiste en que aún falta una disculpa formal. ¿Se abre una nueva etapa en la diplomacia entre ambos países?

    Trump vs Canadá: El presidente de EE.UU. se niega a retomar las negociaciones comerciales con Canadá tras un polémico anuncio en Ontario. Aumentan los aranceles y se tensan los lazos del T-MEC.

    ‍♀️ “México Imparable”: Sheinbaum lanza un ambicioso programa de centros deportivos comunitarios con identidad indígena. El serial “Raíces” mezcla cultura, juventud y deporte.

    Crisis de seguridad en Chihuahua: Rosana Díaz denuncia politización de la seguridad por parte de funcionarios panistas. ¿Hay falta de compromiso institucional en medio de la violencia?

    Agua y soberanía: Maru Campos reafirma su defensa del agua en Chihuahua frente al tratado con EE.UU.

    Halloween seguro en Juárez: SSPM lanza operativo especial y comparte recomendaciones clave para un festejo sin incidentes.

    ️Conducen: David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez, desde el estudio de ADN en Ciudad Juárez.

    Además, el Chico del Clímax nos trae el clima y te recordamos seguirnos en todas las plataformas digitales.

    A CONTRALUZ 035 | Derechos de los Desaparecidos y sus Familiares con Haydeé Vazquéz

    En este episodio de A CONTRALUZ, hablamos de los Derechos de los Desaparecidos con...
