LOS ANALISTAS 058 | Trumpitines

Hoy en Los Analistas, David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez traen un análisis profundo sobre los temas más relevantes del día:

️ Rescate en altamar: La Marina de México salva a 28 adolescentes en una embarcación frente a las costas de Sinaloa. ¿Víctimas de trata o tráfico? La FGE investiga.

El PIB de México cae 0.3% en el tercer trimestre de 2025. El estancamiento industrial y la incertidumbre con EE.UU. por el T-MEC presionan la economía nacional. Banxico podría bajar su tasa de interés en noviembre.

Riesgos y recortes: El país se prepara para una revisión tensa del T-MEC en 2026 con posibles nuevos aranceles.

Alerta por rickettsiosis en Ciudad Juárez: Con 92 casos y 44 defunciones en el estado, el Gobierno intensifica acciones sanitarias y hace un llamado urgente a la población.

Diputada Xóchitl Contreras busca reducir el costo del engomado ecológico, calificando de “abusiva” la multa actual por no portarlo.

Vinculación empresarial en Juárez: Más de 100 proveedores locales participan en la 4ª Ronda de Proveeduría Industrial. El Municipio impulsa negocios con impacto regional.

️ Inicia campaña del Buen Fin 2025 en Juárez: Participarán más de 3 mil negocios. Se busca que las empresas adelanten aguinaldos para potenciar el consumo responsable.

️Conducen: David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez, desde el estudio de ADN en Ciudad Juárez.

el Chico del Clímax nos trae el clima

