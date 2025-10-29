LOS ANALISTAS 057 | EEUU vs Aerolíneas Mexicanas

Búscalo también en:
En esta edición, David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez abordan los temas más polémicos del día:
✈️ Sheinbaum responde a sanciones de EE.UU. contra aerolíneas mexicanas
Washington cancela 13 rutas de Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús por presuntas prácticas anticompetitivas. La presidenta defiende el AIFA y exige revisión bilateral urgente.
Productores agrícolas logran acuerdo parcial, pero la UNTA insiste en sacar granos del T-MEC. Se ofrecen $950 por tonelada y un nuevo sistema de comercialización directa.
Francisco Sánchez denuncia detención ilegal de Ubers en aeropuertos
La Guardia Nacional ignora suspensión federal y confisca vehículos en Chihuahua y Juárez.
Disminuyen contagios de sarampión en Chihuahua
Gracias a una fuerte campaña de vacunación, los casos caen de 300 a menos de 12 semanales.
️ Entrega de apoyos a damnificados por lluvias
El alcalde Cruz Pérez Cuéllar inicia distribución de materiales de construcción y menaje a más de 1,400 familias afectadas.
⚠️ Pérez Cuéllar lanza mensaje a líderes del PAN
“¡Ya dejen el hueso en la SSPE!”: El alcalde exige la renuncia de Ulises Pacheco y César Komaba por conflicto de intereses en seguridad pública.
