octubre 17, 2025
    octubre 29, 2025 | 22:41
    LOS ANALISTAS 057 | EEUU vs Aerolíneas Mexicanas

    POR Redacción ADN / Staff
    En esta edición, David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez abordan los temas más polémicos del día:

    ✈️ Sheinbaum responde a sanciones de EE.UU. contra aerolíneas mexicanas
    Washington cancela 13 rutas de Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús por presuntas prácticas anticompetitivas. La presidenta defiende el AIFA y exige revisión bilateral urgente.

    Productores agrícolas logran acuerdo parcial, pero la UNTA insiste en sacar granos del T-MEC. Se ofrecen $950 por tonelada y un nuevo sistema de comercialización directa.

    Francisco Sánchez denuncia detención ilegal de Ubers en aeropuertos
    La Guardia Nacional ignora suspensión federal y confisca vehículos en Chihuahua y Juárez.

    Disminuyen contagios de sarampión en Chihuahua
    Gracias a una fuerte campaña de vacunación, los casos caen de 300 a menos de 12 semanales.

    Entrega de apoyos a damnificados por lluvias
    El alcalde Cruz Pérez Cuéllar inicia distribución de materiales de construcción y menaje a más de 1,400 familias afectadas.

    ⚠️ Pérez Cuéllar lanza mensaje a líderes del PAN
    “¡Ya dejen el hueso en la SSPE!”: El alcalde exige la renuncia de Ulises Pacheco y César Komaba por conflicto de intereses en seguridad pública.

    ️Conducen: David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez, desde el estudio de ADN en Ciudad Juárez.

    Además, el Chico del Clímax nos trae el clima y te recordamos seguirnos en todas las plataformas digitales.

