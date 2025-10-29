LOS ANALISTAS 057 | EEUU vs Aerolíneas Mexicanas

Publicidad - LB2 -

En esta edición, David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez abordan los temas más polémicos del día:

✈️ Sheinbaum responde a sanciones de EE.UU. contra aerolíneas mexicanas

Washington cancela 13 rutas de Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús por presuntas prácticas anticompetitivas. La presidenta defiende el AIFA y exige revisión bilateral urgente.

Productores agrícolas logran acuerdo parcial, pero la UNTA insiste en sacar granos del T-MEC. Se ofrecen $950 por tonelada y un nuevo sistema de comercialización directa.

Francisco Sánchez denuncia detención ilegal de Ubers en aeropuertos

La Guardia Nacional ignora suspensión federal y confisca vehículos en Chihuahua y Juárez.

Disminuyen contagios de sarampión en Chihuahua

Gracias a una fuerte campaña de vacunación, los casos caen de 300 a menos de 12 semanales.

️ Entrega de apoyos a damnificados por lluvias

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar inicia distribución de materiales de construcción y menaje a más de 1,400 familias afectadas.

⚠️ Pérez Cuéllar lanza mensaje a líderes del PAN

“¡Ya dejen el hueso en la SSPE!”: El alcalde exige la renuncia de Ulises Pacheco y César Komaba por conflicto de intereses en seguridad pública.

