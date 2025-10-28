Movil - LB1A -
octubre 17, 2025
    octubre 28, 2025 | 16:51
    LOS ANALISTAS 056 | Fuego en el Pacífico

    ADN TV

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff
    WhatsApp Image 2025 07 18 at 10.46.59 1

    Hoy abordamos los temas más críticos del momento:

    Ataques de EE.UU. en el Pacífico: 14 presuntos narcos muertos en una operación militar ordenada por el presidente Trump. México interviene para rescatar al único sobreviviente. ¿Violación a tratados internacionales? La presidenta Claudia Sheinbaum exige respeto diplomático.

    Productores agrícolas de Chihuahua toman Gobernación en la CDMX: Exigen audiencia directa con Sheinbaum y piden sacar los granos del T-MEC.

    Convocatoria al Premio Estatal por la Discapacidad, con una bolsa de 300 mil pesos para impulsar la innovación social.

    Nuevo pozo de agua en Ahumada beneficia a más de 20 mil habitantes.

    Canacintra Juárez lanza VIB Connect 4.0 para conectar PyMEs locales con la industria maquiladora.

    Se conmemora el 58 aniversario de El Chamizal, símbolo de la diplomacia México-EE.UU.

    ️Conducen: David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez, desde el estudio de ADN en Ciudad Juárez.

    Además, el Chico del Clímax nos trae el clima y te recordamos seguirnos en todas las plataformas digitales.

    Gracias a nuestro segundo hogar: el Hotel Gamma, hospitalidad de alto nivel.

    ADN TV

