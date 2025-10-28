LOS ANALISTAS 056 | Fuego en el Pacífico

Publicidad - LB2 -

Búscalo también en:

Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio

- Publicidad - HP1

Hoy abordamos los temas más críticos del momento:

Ataques de EE.UU. en el Pacífico: 14 presuntos narcos muertos en una operación militar ordenada por el presidente Trump. México interviene para rescatar al único sobreviviente. ¿Violación a tratados internacionales? La presidenta Claudia Sheinbaum exige respeto diplomático.

Productores agrícolas de Chihuahua toman Gobernación en la CDMX: Exigen audiencia directa con Sheinbaum y piden sacar los granos del T-MEC.

Convocatoria al Premio Estatal por la Discapacidad, con una bolsa de 300 mil pesos para impulsar la innovación social.

Nuevo pozo de agua en Ahumada beneficia a más de 20 mil habitantes.

Canacintra Juárez lanza VIB Connect 4.0 para conectar PyMEs locales con la industria maquiladora.

Se conmemora el 58 aniversario de El Chamizal, símbolo de la diplomacia México-EE.UU.

️Conducen: David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez, desde el estudio de ADN en Ciudad Juárez.

Además, el Chico del Clímax nos trae el clima y te recordamos seguirnos en todas las plataformas digitales.

Síguenos en todas las plataformas:

Facebook, YouTube, Instagram, Threads, TikTok y en adiario.mx

Manda tu opinión por WhatsApp al: 656 856 1059

Gracias a nuestro segundo hogar: el Hotel Gamma, hospitalidad de alto nivel.

Suscríbete, comenta y comparte.