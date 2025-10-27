Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
octubre 17, 2025
    octubre 27, 2025 | 16:55
    LOS ANALISTAS 055 | Había una vez

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff
    WhatsApp Image 2025 07 18 at 10.46.59 1

    En este episodio de Los Analistas ADN, analizamos los temas más candentes del lunes 27 de octubre:

    Claudia Sheinbaum asegura que no habrá aranceles de EE.UU. a partir del 1 de noviembre tras conversar directamente con Donald Trump. El diálogo bilateral continúa, mientras Marcelo Ebrard viaja a Corea del Sur para cerrar acuerdos comerciales clave.

    Campesinos de todo México alzan la voz y amenazan con bloqueos carreteros si el Gobierno Federal no responde a sus demandas: precio de garantía para el maíz y exclusión de los granos del T-MEC.

    ️ En Ciudad Juárez, la confrontación política sube de tono: el alcalde Cruz Pérez Cuéllar responde con dureza al titular de la SSPE, Gilberto Loya, por la invitación a visitar la Torre Centinela: “Para ruinas, prefiero las de Paquimé”.

    Además, denuncian que el administrador de la Aduana en Juárez atemoriza al personal con elementos armados tras negarse a dejar el cargo.

    ️ También te contamos sobre los apoyos entregados a damnificados por las lluvias y el estado de las carreteras afectadas.

    Y en lo local: ¿Qué pasa con las denuncias por daños a vehículos a causa de baches en Juárez?

    ️Conducen: David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez, desde el estudio de ADN en Ciudad Juárez.

    Además, el Chico del Clímax nos trae el clima y te recordamos seguirnos en todas las plataformas digitales.

    LOGO ADN Negro

    00:00:00
    PREGÚNTALE A LUCIA 045 | La Locura de la Aldea con Raúl Ruiz

    Suscríbete para más conversaciones que transforman.¿Te gustó este episodio? Deja tu comentario y comparte...
    A Diario Network

