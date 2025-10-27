LOS ANALISTAS 055 | Había una vez

Publicidad - LB2 -

En este episodio de Los Analistas ADN, analizamos los temas más candentes del lunes 27 de octubre:

Claudia Sheinbaum asegura que no habrá aranceles de EE.UU. a partir del 1 de noviembre tras conversar directamente con Donald Trump. El diálogo bilateral continúa, mientras Marcelo Ebrard viaja a Corea del Sur para cerrar acuerdos comerciales clave.

Campesinos de todo México alzan la voz y amenazan con bloqueos carreteros si el Gobierno Federal no responde a sus demandas: precio de garantía para el maíz y exclusión de los granos del T-MEC.

️ En Ciudad Juárez, la confrontación política sube de tono: el alcalde Cruz Pérez Cuéllar responde con dureza al titular de la SSPE, Gilberto Loya, por la invitación a visitar la Torre Centinela: “Para ruinas, prefiero las de Paquimé”.

Además, denuncian que el administrador de la Aduana en Juárez atemoriza al personal con elementos armados tras negarse a dejar el cargo.

️ También te contamos sobre los apoyos entregados a damnificados por las lluvias y el estado de las carreteras afectadas.

Y en lo local: ¿Qué pasa con las denuncias por daños a vehículos a causa de baches en Juárez?

️Conducen: David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez, desde el estudio de ADN en Ciudad Juárez.

Además, el Chico del Clímax nos trae el clima y te recordamos seguirnos en todas las plataformas digitales.

