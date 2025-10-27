LOS ANALISTAS 055 | Había una vez

Búscalo también en:
Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio
En este episodio de Los Analistas ADN, analizamos los temas más candentes del lunes 27 de octubre:
Claudia Sheinbaum asegura que no habrá aranceles de EE.UU. a partir del 1 de noviembre tras conversar directamente con Donald Trump. El diálogo bilateral continúa, mientras Marcelo Ebrard viaja a Corea del Sur para cerrar acuerdos comerciales clave.
Campesinos de todo México alzan la voz y amenazan con bloqueos carreteros si el Gobierno Federal no responde a sus demandas: precio de garantía para el maíz y exclusión de los granos del T-MEC.
️ En Ciudad Juárez, la confrontación política sube de tono: el alcalde Cruz Pérez Cuéllar responde con dureza al titular de la SSPE, Gilberto Loya, por la invitación a visitar la Torre Centinela: “Para ruinas, prefiero las de Paquimé”.
Además, denuncian que el administrador de la Aduana en Juárez atemoriza al personal con elementos armados tras negarse a dejar el cargo.
️ También te contamos sobre los apoyos entregados a damnificados por las lluvias y el estado de las carreteras afectadas.
Y en lo local: ¿Qué pasa con las denuncias por daños a vehículos a causa de baches en Juárez?
️Conducen: David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez, desde el estudio de ADN en Ciudad Juárez.
Además, el Chico del Clímax nos trae el clima y te recordamos seguirnos en todas las plataformas digitales.
Síguenos en todas las plataformas:
Facebook, YouTube, Instagram, Threads, TikTok y en adiario.mx
Manda tu opinión por WhatsApp al: 656 856 1059
Gracias a nuestro segundo hogar: el Hotel Gamma, hospitalidad de alto nivel.
Suscríbete, comenta y comparte.
¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa? ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
No dudes en enviarnos un correo
¿Valoras nuestro trabajo? Apóyanos con tu patrocinio.
https://www.adiario.mx/patrocinios/