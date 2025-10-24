Movil - LB1A -
octubre 17, 2025
    octubre 24, 2025 | 14:48
    LOS ANALISTAS 054 | Tensión en T-MEC

    POR Redacción ADN / Staff
    WhatsApp Image 2025 07 18 at 10.46.59 1

    En este episodio:

    México “muy adelantado” en negociaciones comerciales con EE.UU., afirma la presidenta Sheinbaum, mientras Marcelo Ebrard se alista para la cumbre de APEC en Corea del Sur.
    Donald Trump rompe con Canadá tras polémica por campaña publicitaria y nuevos aranceles: ¿fin del T-MEC?
    ⚖️ Francisco Sánchez exige un Nuevo Trato Fiscal: denuncia que el 80% de lo generado por los estados se lo queda la Federación.
    Más de 100 personas desaparecidas en zonas boscosas de la CDMX: autoridades y colectivos inician megabúsqueda.
    Cruz Pérez Cuéllar califica como “falta de respeto” las declaraciones de Trump sobre México y el narco.
    El Club Rotario de Juárez impulsa la campaña “Polio Piggy” en el Día Internacional contra la Polio.

    ️Conducen: David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez, desde el estudio de ADN en Ciudad Juárez.

    Además, el Chico del Clímax nos trae el clima y te recordamos seguirnos en todas las plataformas digitales.

    LOGO ADN Negro

    ALVIN Y EL CURA 01 | EN VIVO

    En este episodio del podcast, Alvin Álvarez y el "Cura" Canales de la Vega...
    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

