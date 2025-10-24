LOS ANALISTAS 054 | Tensión en T-MEC

Publicidad - LB2 -

México “muy adelantado” en negociaciones comerciales con EE.UU., afirma la presidenta Sheinbaum, mientras Marcelo Ebrard se alista para la cumbre de APEC en Corea del Sur.

Donald Trump rompe con Canadá tras polémica por campaña publicitaria y nuevos aranceles: ¿fin del T-MEC?

⚖️ Francisco Sánchez exige un Nuevo Trato Fiscal: denuncia que el 80% de lo generado por los estados se lo queda la Federación.

Más de 100 personas desaparecidas en zonas boscosas de la CDMX: autoridades y colectivos inician megabúsqueda.

Cruz Pérez Cuéllar califica como “falta de respeto” las declaraciones de Trump sobre México y el narco.

El Club Rotario de Juárez impulsa la campaña “Polio Piggy” en el Día Internacional contra la Polio.

