octubre 17, 2025
    octubre 23, 2025 | 16:55
    LOS ANALISTAS 053 | México investiga a empresarios de EEUU por tráfico de combustibles

    POR Redacción ADN / Staff
    WhatsApp Image 2025 07 18 at 10.46.59 1

    En Los Analistas ADN, David Gamboa y Raúl Ruiz comentan:

    • La investigación a empresarios de EE.UU. por tráfico de combustibles.
    • Los ajustes de Claudia Sheinbaum al decreto de autos usados.
    • ⚠️ Loera exige a Maru Campos enfrentar la violencia en Chihuahua.
    • ️ El Congreso aprueba la Ley de Indulto para mayores de 70 años.
    • ‍♀️ Regresa el evento solidario “Pelusa” en apoyo a pacientes con cáncer.

    ️Conducen: David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez, desde el estudio de ADN en Ciudad Juárez.

    Además, el Chico del Clímax nos trae el clima y te recordamos seguirnos en todas las plataformas digitales.

    LOGO ADN Negro

    ADN TV

    ADN TV

    LOS ANALISTAS 052 | Harfush ante el Senado

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En vivo desde Ciudad...
    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

