LOS ANALISTAS 053 | México investiga a empresarios de EEUU por tráfico de combustibles

En Los Analistas ADN, David Gamboa y Raúl Ruiz comentan:

La investigación a empresarios de EE.UU. por tráfico de combustibles.

Los ajustes de Claudia Sheinbaum al decreto de autos usados.

⚠️ Loera exige a Maru Campos enfrentar la violencia en Chihuahua.

️ El Congreso aprueba la Ley de Indulto para mayores de 70 años.

‍♀️ Regresa el evento solidario “Pelusa” en apoyo a pacientes con cáncer.

️Conducen: David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez, desde el estudio de ADN en Ciudad Juárez.

Además, el Chico del Clímax nos trae el clima

