LOS ANALISTAS 052 | Harfush ante el Senado

En vivo desde Ciudad Juárez, Chihuahua: En este episodio de Los Analistas, desmenuzamos los temas más relevantes del panorama nacional, estatal y local al 22 de octubre de 2025.

Omar García Harfuch comparece ante el Senado y asegura una reducción del 32% en homicidios dolosos. ¿Es esta la prueba de que la estrategia de AMLO sigue vigente? ¿Qué dicen los números y los retos?

Juan Carlos Loera se consolida como figura clave en la agenda binacional del Paso del Norte tras el cierre parcial del puente Córdova-Américas.

️ Mario Vázquez propone el FONBIEN: un nuevo fondo de emergencia para desastres naturales que reemplazaría al extinto FONDEN.

En Chihuahua, Francisco Sánchez impulsa una reforma para eliminar impuestos sobre aguinaldo y horas extra. ¿Justicia fiscal o populismo legislativo?

️ Con más de 300 años de historia, la tradición de “Los Seremos” se mantiene viva en Valle de Allende, como un ritual único previo al Día de Muertos.

Además, arrancó la Cruzada Nocturna en el bulevar Tomás Fernández y estudiantes de arquitectura rediseñan el Centro Histórico de Juárez con visión de futuro.

️ Conducen: David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez, desde el estudio de ADN en Ciudad Juárez.

Además, el Chico del Clímax nos trae el clima y te recordamos seguirnos en todas las plataformas digitales.

