LOS ANALISTAS 051 | Daño Moral

En este episodio de Los Analistas ADN, David Gamboa y Raúl Ruiz analizan los temas más calientes del panorama nacional y local.
Gerardo Fernández Noroña anuncia que pedirá licencia en el Senado para viajar a Palestina, denunciando el genocidio israelí.
Claudia Sheinbaum lanza una inversión sin precedentes de 8 mil millones de pesos para combatir el cáncer de mama con un modelo integral de atención.
Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, responde con una demanda por daño moral contra Luisa María Alcalde, presidenta de Morena.
Abusos de la JMAS en Juárez: usuarios denuncian cobros escandalosos y presentan denuncias por robo.
Reconocimiento a BRP por su innovación industrial en Ciudad Juárez.
Caso Quálitas: diputada María Antonieta Pérez logra pago a chofer afectado tras un año y medio de injusticia.
Además, te contamos el pronóstico del Chico del Clímax, el reporte policiaco, y más temas que impactan a México y a Ciudad Juárez.
