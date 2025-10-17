LOS ANALISTAS 049 | ¿Cuidar la salud o recaudar más?

Búscalo también en:
Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio
En este nuevo episodio de Los Analistas ADN, desde Ciudad Juárez, desmenuzamos las noticias más relevantes del día, con el análisis agudo de David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez.
Temas destacados:
✅ Claudia Sheinbaum defiende el aumento al IEPS en bebidas azucaradas y light: ¿salud pública o estrategia recaudatoria?
✅ Reforma a la Ley de Amparo: ¿protección ciudadana o limitación al derecho de defensa?
✅ Balance de daños por lluvias: más de 38 mil viviendas afectadas en cinco estados.
✅ En el ámbito estatal: Maru Campos acata recomendación de la CEDH sobre presunto espionaje a César Duarte.
✅ Deportistas chihuahuenses brillan en Tokio 2025: Alegna González rompe récord y pone en alto el nombre de México.
✅ Local: Alcalde de Juárez pide retirar retenes en El Valle y da inicio la esperada EXPOGAN 2025.
️ Además, reportes especiales, entrevistas, y nuestro “Chico del Clímax” con el pronóstico del clima.
Síguenos en todas las plataformas:
Facebook, YouTube, Instagram, Threads, TikTok y en adiario.mx
Manda tu opinión por WhatsApp al: 656 856 1059
Gracias a nuestro segundo hogar: el Hotel Gamma, hospitalidad de alto nivel.
Suscríbete, comenta y comparte.
¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa? ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
No dudes en enviarnos un correo
¿Valoras nuestro trabajo? Apóyanos con tu patrocinio.
https://www.adiario.mx/patrocinios/