LOS ANALISTAS 049 | ¿Cuidar la salud o recaudar más?

En este nuevo episodio de Los Analistas ADN, desde Ciudad Juárez, desmenuzamos las noticias más relevantes del día, con el análisis agudo de David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez.

Temas destacados:

✅ Claudia Sheinbaum defiende el aumento al IEPS en bebidas azucaradas y light: ¿salud pública o estrategia recaudatoria?

✅ Reforma a la Ley de Amparo: ¿protección ciudadana o limitación al derecho de defensa?

✅ Balance de daños por lluvias: más de 38 mil viviendas afectadas en cinco estados.

✅ En el ámbito estatal: Maru Campos acata recomendación de la CEDH sobre presunto espionaje a César Duarte.

✅ Deportistas chihuahuenses brillan en Tokio 2025: Alegna González rompe récord y pone en alto el nombre de México.

✅ Local: Alcalde de Juárez pide retirar retenes en El Valle y da inicio la esperada EXPOGAN 2025.

️ Además, reportes especiales, entrevistas, y nuestro “Chico del Clímax” con el pronóstico del clima.

