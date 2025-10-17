Movil - LB1A -
octubre 17, 2025
    octubre 17, 2025 | 16:35
    LOS ANALISTAS 049 | ¿Cuidar la salud o recaudar más?

    POR Redacción ADN / Staff
    

    En este nuevo episodio de Los Analistas ADN, desde Ciudad Juárez, desmenuzamos las noticias más relevantes del día, con el análisis agudo de David Gamboa García y Raúl Ruiz Gómez.

    Temas destacados:

    ✅ Claudia Sheinbaum defiende el aumento al IEPS en bebidas azucaradas y light: ¿salud pública o estrategia recaudatoria?

    ✅ Reforma a la Ley de Amparo: ¿protección ciudadana o limitación al derecho de defensa?

    ✅ Balance de daños por lluvias: más de 38 mil viviendas afectadas en cinco estados.

    ✅ En el ámbito estatal: Maru Campos acata recomendación de la CEDH sobre presunto espionaje a César Duarte.

    ✅ Deportistas chihuahuenses brillan en Tokio 2025: Alegna González rompe récord y pone en alto el nombre de México.

    ✅ Local: Alcalde de Juárez pide retirar retenes en El Valle y da inicio la esperada EXPOGAN 2025.

    ️ Además, reportes especiales, entrevistas, y nuestro “Chico del Clímax” con el pronóstico del clima.

    

    

    ALVIN Y EL CURA 00 | Episodio Inaugural

    En este episodio del podcast, Alvin Álvarez y el "Cura" Canales de la Vega...
