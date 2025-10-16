LOS ANALISTAS 048 | Prioridad a Niñez y Familias

Búscalo también en:
En este episodio de Los Analistas, transmitido desde Ciudad Juárez, te traemos lo más relevante del panorama local, estatal y nacional:
Rubí Enríquez presenta su Primer Informe como presidenta del DIF Municipal, destacando programas clave en protección infantil, salud mental y apoyo a madres trabajadoras.
Impactante balacera entre grupos delictivos en Guachochi siembra temor entre los habitantes.
Claudia Sheinbaum informa sobre la reconstrucción de puentes y el censo de viviendas afectadas tras las lluvias en varios estados del país.
A nivel local, se anuncian planes para reparar calles afectadas por socavones y la construcción urgente de un puente peatonal en la zona de la Tapioca y Jilotepec, donde ya se han perdido vidas.
Además, el clima con el “Chico del Clímax”, reporte policiaco, columnas destacadas y más.
