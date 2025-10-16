Movil - LB1A -
    LOS ANALISTAS 048 | Prioridad a Niñez y Familias

    ADN TV

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff
    WhatsApp Image 2025 07 18 at 10.46.59 1

    En este episodio de Los Analistas, transmitido desde Ciudad Juárez, te traemos lo más relevante del panorama local, estatal y nacional:

    Rubí Enríquez presenta su Primer Informe como presidenta del DIF Municipal, destacando programas clave en protección infantil, salud mental y apoyo a madres trabajadoras.
    Impactante balacera entre grupos delictivos en Guachochi siembra temor entre los habitantes.
    Claudia Sheinbaum informa sobre la reconstrucción de puentes y el censo de viviendas afectadas tras las lluvias en varios estados del país.
    A nivel local, se anuncian planes para reparar calles afectadas por socavones y la construcción urgente de un puente peatonal en la zona de la Tapioca y Jilotepec, donde ya se han perdido vidas.
    Además, el clima con el “Chico del Clímax”, reporte policiaco, columnas destacadas y más.

    Gracias a nuestro segundo hogar: el Hotel Gamma, hospitalidad de alto nivel.

    PREGÚNTALE A LUCIA 043 | ¿Terapia Artificial? con Ana Laura Casas

    ¿Puede la inteligencia artificial reemplazar al terapeuta humano?En este episodio de Preguntale a Lucía,...
