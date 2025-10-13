LOS ANALISTAS 045 | Renovados

Búscalo también en:
Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio
️ Los Analistas — El espacio donde la información se analiza sin concesiones. Conduce: David Gamboa, acompañado de Raúl Ruiz, desde ADN Studio y con el respaldo del Hotel Gamma.
LO QUE ANALIZAMOS HOY:
Nacional
-
Claudia Sheinbaum descarta acuerdos bilaterales: “El T-MEC es ley”.
-
Emergencia por lluvias: 32 muertos, comunidades incomunicadas.
-
Censo casa por casa de Bienestar arranca en zonas afectadas.
Local – Ciudad Juárez
-
Alcalde responde a críticas del engomado ecológico: “Pura grilla”.
-
Filtración incómoda: menciona desorden en la JMAS.
-
Confirmada para marzo: construcción del Centro de Convenciones.
Internacional
-
María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz.
-
Hamás libera a 20 rehenes; Israel excarcela a 2,000 palestinos.
️ Clima en Juárez
-
Cielo parcialmente nublado el martes. Días despejados y soleados el resto de la semana.
PLUS
Agenda semanal de podcasts ADN:
-
A Contraluz, CONSENSUM, ADN El Podcast, Pregúntale a Lucía y estreno especial de Alvin y el Cura este viernes 17 desde Chapa Prime.
Suscríbete, comenta y comparte.
Disponible en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y más.
️ Los Analistas – El análisis que necesitas para entender lo que pasa.
¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa? ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
No dudes en enviarnos un correo
¿Valoras nuestro trabajo? Apóyanos con tu patrocinio.
https://www.adiario.mx/patrocinios/