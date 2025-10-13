LOS ANALISTAS 045 | Renovados

Publicidad - LB2 -

Búscalo también en:

Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio

- Publicidad - HP1



️ Los Analistas — El espacio donde la información se analiza sin concesiones. Conduce: David Gamboa, acompañado de Raúl Ruiz, desde ADN Studio y con el respaldo del Hotel Gamma.

LO QUE ANALIZAMOS HOY:

Nacional

Claudia Sheinbaum descarta acuerdos bilaterales: “El T-MEC es ley”.

Emergencia por lluvias: 32 muertos, comunidades incomunicadas.

Censo casa por casa de Bienestar arranca en zonas afectadas.

Local – Ciudad Juárez

Alcalde responde a críticas del engomado ecológico : “Pura grilla”.

Filtración incómoda: menciona desorden en la JMAS.

Confirmada para marzo: construcción del Centro de Convenciones.

Internacional

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz .

Hamás libera a 20 rehenes; Israel excarcela a 2,000 palestinos.

️ Clima en Juárez

Cielo parcialmente nublado el martes. Días despejados y soleados el resto de la semana.

PLUS

Agenda semanal de podcasts ADN:

A Contraluz, CONSENSUM, ADN El Podcast, Pregúntale a Lucía y estreno especial de Alvin y el Cura este viernes 17 desde Chapa Prime.

Suscríbete, comenta y comparte.

Disponible en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y más.

️ Los Analistas – El análisis que necesitas para entender lo que pasa.