octubre 13, 2025
    octubre 13, 2025 | 17:15
    LOS ANALISTAS 045 | Renovados

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff
    Los Analistas — El espacio donde la información se analiza sin concesiones. Conduce: David Gamboa, acompañado de Raúl Ruiz, desde ADN Studio y con el respaldo del Hotel Gamma.

    LO QUE ANALIZAMOS HOY:

    Nacional

    • Claudia Sheinbaum descarta acuerdos bilaterales: “El T-MEC es ley”.

    • Emergencia por lluvias: 32 muertos, comunidades incomunicadas.

    • Censo casa por casa de Bienestar arranca en zonas afectadas.

    Local – Ciudad Juárez

    • Alcalde responde a críticas del engomado ecológico: “Pura grilla”.

    • Filtración incómoda: menciona desorden en la JMAS.

    • Confirmada para marzo: construcción del Centro de Convenciones.

    Internacional

    • María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz.

    • Hamás libera a 20 rehenes; Israel excarcela a 2,000 palestinos.

    Clima en Juárez

    • Cielo parcialmente nublado el martes. Días despejados y soleados el resto de la semana.

    PLUS
    Agenda semanal de podcasts ADN:

    • A Contraluz, CONSENSUM, ADN El Podcast, Pregúntale a Lucía y estreno especial de Alvin y el Cura este viernes 17 desde Chapa Prime.

    Los Analistas – El análisis que necesitas para entender lo que pasa.

    PREGÚNTALE A LUCIA 043 | ¿Terapia Artificial? con Ana Laura Casas

    ¿Puede la inteligencia artificial reemplazar al terapeuta humano?En este episodio de Preguntale a Lucía,...
    “Seguimos en territorio, saldremos adelante”: Claudia Sheinbaum en su segundo recorrido en zonas afectadas por las lluvias

    Como parte de su recorrido en territorio para auxiliar a la población afectada por...
    Crean comités de Contraloría Social en obras de SEDATU

    Como parte del Programa Atención a las Causas Juárez por la Paz, los gobiernos...
