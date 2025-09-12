LOS ANALISTAS 041 | La Barredora Apareció en Chihuahua

Búscalo también en:
Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio
En este episodio 41 de Los Analistas, transmitido desde el Hotel Gama, analizamos los temas más relevantes de la semana en Juárez, México y el mundo.
¿Debe el municipio de Juárez administrar el transporte público? El alcalde Cruz Pérez Cuéllar insiste en tomar las riendas.
Impacto económico: Agentes aduanales discuten con legisladores el cierre del Puente Córdova-Américas.
Polémica política: Espectaculares de La Barredora tapizan Chihuahua y generan controversia.
Internacional: Donald Trump revive el nombre “Departamento de Guerra” en el Pentágono.
️ Nacional: Claudia Sheinbaum se pronuncia contra el huachicol y organizaciones civiles exigen impuestos al alcohol en el paquete económico 2026.
️ Además, te contamos el clima para el fin de semana en Juárez con el maestro Raúl Ruiz Gómez.
Conduce David Gamboa, junto a Raúl Ruiz Gómez y Alvin Álvarez, con el respaldo del Hotel Gama, patrocinador oficial.
Escucha más en adiario.mx
¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa? ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
No dudes en enviarnos un correo
¿Valoras nuestro trabajo? Apóyanos con tu patrocinio.
https://www.adiario.mx/patrocinios/