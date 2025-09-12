Movil - LB1 -
    LOS ANALISTAS 041 | La Barredora Apareció en Chihuahua

    Redacción ADN / Staff
    En este episodio 41 de Los Analistas, transmitido desde el Hotel Gama, analizamos los temas más relevantes de la semana en Juárez, México y el mundo.

    ¿Debe el municipio de Juárez administrar el transporte público? El alcalde Cruz Pérez Cuéllar insiste en tomar las riendas.
    Impacto económico: Agentes aduanales discuten con legisladores el cierre del Puente Córdova-Américas.
    Polémica política: Espectaculares de La Barredora tapizan Chihuahua y generan controversia.
    Internacional: Donald Trump revive el nombre “Departamento de Guerra” en el Pentágono.
    Nacional: Claudia Sheinbaum se pronuncia contra el huachicol y organizaciones civiles exigen impuestos al alcohol en el paquete económico 2026.
    ️ Además, te contamos el clima para el fin de semana en Juárez con el maestro Raúl Ruiz Gómez.

    Conduce David Gamboa, junto a Raúl Ruiz Gómez y Alvin Álvarez, con el respaldo del Hotel Gama, patrocinador oficial.

