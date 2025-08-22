LOS ANALISTAS 038 | Rivalidad Juárez Vs Chihuahua

Búscalo también en:
Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio
¡Viernes candente en Ciudad Juárez! En este episodio de Los Analistas, con David Gamboa, Alvin Álvarez, Raúl Ruiz Gómez y un invitado especial, analizamos los temas más relevantes del momento, desde política local hasta deportes, pasando por seguridad y cultura fronteriza.
☀️ ¿Sobreviviremos al calor? Raúl Ruiz nos trae el pronóstico con su estilo único.
♂️ ¿Crisis en la policía juarense? La gobernadora exige investigaciones a fondo.
¿Retenes ilegales por engomado ecológico? El alcalde pide denunciar.
¿Listos para el Juangabrielísimo? 150 elementos de seguridad protegerán el evento.
Visita clave: Seguridad Nacional de EE. UU. y Marcelo Ebrard llegan a la frontera.
Escándalo financiero en Parral: Más de mil 600 afectados por fraude millonario.
️ Homenaje a Tlatelolco 68 y despedida a Xava Drago de Coda.
⚾ Pasión beisbolera: ¿Indios o Dorados? La rivalidad deportiva se enciende con sabor político.
Desde el Hotel Gama, nuestro segundo hogar y patrocinador oficial.
️ Opiniones sin filtro, análisis con contexto y mucho sentido del humor.
Comenta abajo: ¿Estás de acuerdo con las declaraciones de la gobernadora? ¿A quién apoyas en la serie: Indios o Dorados?
Suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos episodios.
¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa? ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
No dudes en enviarnos un correo
¿Valoras nuestro trabajo? Apóyanos con tu patrocinio.
https://www.adiario.mx/patrocinios/