LOS ANALISTAS 038 | Rivalidad Juárez Vs Chihuahua

¡Viernes candente en Ciudad Juárez! En este episodio de Los Analistas, con David Gamboa, Alvin Álvarez, Raúl Ruiz Gómez y un invitado especial, analizamos los temas más relevantes del momento, desde política local hasta deportes, pasando por seguridad y cultura fronteriza.

☀️ ¿Sobreviviremos al calor? Raúl Ruiz nos trae el pronóstico con su estilo único.

‍♂️ ¿Crisis en la policía juarense? La gobernadora exige investigaciones a fondo.

¿Retenes ilegales por engomado ecológico? El alcalde pide denunciar.

¿Listos para el Juangabrielísimo? 150 elementos de seguridad protegerán el evento.

Visita clave: Seguridad Nacional de EE. UU. y Marcelo Ebrard llegan a la frontera.

Escándalo financiero en Parral: Más de mil 600 afectados por fraude millonario.

️ Homenaje a Tlatelolco 68 y despedida a Xava Drago de Coda.

⚾ Pasión beisbolera: ¿Indios o Dorados? La rivalidad deportiva se enciende con sabor político.

