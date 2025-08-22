Movil - LB1 -
    LOS ANALISTAS 038 | Rivalidad Juárez Vs Chihuahua

    POR Redacción ADN / Staff
    ¡Viernes candente en Ciudad Juárez! En este episodio de Los Analistas, con David Gamboa, Alvin Álvarez, Raúl Ruiz Gómez y un invitado especial, analizamos los temas más relevantes del momento, desde política local hasta deportes, pasando por seguridad y cultura fronteriza.

    ☀️ ¿Sobreviviremos al calor? Raúl Ruiz nos trae el pronóstico con su estilo único.
    ‍♂️ ¿Crisis en la policía juarense? La gobernadora exige investigaciones a fondo.
    ¿Retenes ilegales por engomado ecológico? El alcalde pide denunciar.
    ¿Listos para el Juangabrielísimo? 150 elementos de seguridad protegerán el evento.
    Visita clave: Seguridad Nacional de EE. UU. y Marcelo Ebrard llegan a la frontera.
    Escándalo financiero en Parral: Más de mil 600 afectados por fraude millonario.
    Homenaje a Tlatelolco 68 y despedida a Xava Drago de Coda.
    Pasión beisbolera: ¿Indios o Dorados? La rivalidad deportiva se enciende con sabor político.

    Desde el Hotel Gama, nuestro segundo hogar y patrocinador oficial.

    ️ Opiniones sin filtro, análisis con contexto y mucho sentido del humor.

    Comenta abajo: ¿Estás de acuerdo con las declaraciones de la gobernadora? ¿A quién apoyas en la serie: Indios o Dorados?

